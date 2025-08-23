Detox your Whole Body with Hot Water: सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की डालें आदत, घर बैठे करें शरीर को डिटॉक्स

नई दिल्ली, 23 अगस्त : हर सुबह की शुरुआत हम किसी न किसी आदत से करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई अखबार पढ़ता है, तो कोई जल्दी-जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागता है. लेकिन इन सबके बीच एक आदत ऐसी भी है जो न ज्यादा समय लेती है, न ज्यादा मेहनत मांगती है, और न ही कोई खर्च कराती है... ये आदत है सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की.

भारत में पुराने समय से ही आयुर्वेद में गर्म पानी को अमृत तुल्य माना गया है. बड़े-बुजुर्ग अकसर कहते हैं कि दिन की शुरुआत गर्म पानी से करनी चाहिए. ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि अब विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गर्म पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद है. खासकर जब हम ठंडे पानी की आदत के आदी हो जाते हैं, तब गुनगुना पानी धीरे-धीरे शरीर में अंदरूनी सफाई का काम करता है.

गर्म पानी सबसे पहले पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है. सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है और कब्ज जैसी समस्या धीरे-धीरे दूर हो जाती है. जब खाना अच्छे से पचेगा, तो शरीर हल्का महसूस करेगा और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. यही नहीं, पेट में गैस, भारीपन या जलन की शिकायत भी कम होती है.

इसके अलावा, गर्म पानी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, यानी शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है. जब हम गर्म पानी पीते हैं तो पसीना आता है या पेशाब ज्यादा आता है, जिससे शरीर अंदर से साफ होता है. यही कारण है कि त्वचा में भी निखार आता है और चेहरे पर चमक बनी रहती है.

गर्म पानी गले की खराश, नाक बंद या हल्की सर्दी में भी राहत देता है. अगर उसमें शहद या नींबू मिला दिया जाए, तो और भी फायदे मिलते हैं. दिनभर की भागदौड़ के बाद रात को एक कप गुनगुना पानी पीने से मन शांत होता है, नींद बेहतर आती है और थकान भी दूर होती है. मानसिक तनाव को कम करने का ये एक सरल और घरेलू उपाय है