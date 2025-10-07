7 October 2025 Rashifal: आज के दिन जन्मदिन मनाने वालों की राशि, शुभ रंग और अंक के साथ ही उपाय, जाने आज आपकी किस्मत में क्या लिखा है

भारत में कई लोग अपने ग्रह और नक्षत्र पर विशवास करते हैं. वे सुबह उठ कर राशिफल जरुर देखते है और वैसे ही अपने दिन का नियोजन करते हैं. आज 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन है. आज के दिन जन्मे लोग ये लोग जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इनकी सच्चाई इन्हें बहोत आगे ले जाती है. ये लोग स्वाभिमानी और खुशहाल प्रकृति के होते है. ये लोग ज़िन्दगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं. ये लोग का भाग्य हमेशा साथ देता हैं. ये लोग विश्वासपात्र होते हैं.

7 अक्टूबर 2025 के दिन कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कौन से राशि की चमकेगी किस्मत? इसी कड़ी में पेश है यानि आज का राशिफल-

मेष (Aries): आज के दिन आपके कामकाजी जीवन में कुछ सुधार होने की संभावना है. आपके फैसले सही साबित होंगे. परिवार में किसी छोटे विवाद को सुलझाने का मौका मिल सकता है.शुभांक- 9

शुभ रंग: हरा

वृष (Taurus): आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में तेजी से प्रगति होगी. परिवार के साथ समय बिताना मन को शांति देगा. पुराने कार्यों को पुनः प्राथमिकता देने का समय है.

शुभांक- 1

शुभ रंग: लाल

मिथुन (Gemini): आज आपका दिन मानसिक शांति के लिए उपयुक्त रहेगा. पुराने मुद्दों को निपटाने के लिए अच्छा समय है. सेहत का ध्यान रखें और किसी लंबी यात्रा से बचें.

शुभांक- 7

शुभ रंग: नारंगी

कर्क (Cancer):आज आपके मन में किसी पुराने मुद्दे को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन आप उसे शीघ्र हल कर पाएंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी नए अवसर का मार्ग प्रशस्त होगा.

शुभांक- 8

शुभ रंग: नारंगी

सिंह (Leo): आज का दिन आपके लिए कुछ बदलाव लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नया शुरू हो सकता है. परिवार के सदस्य आपके साथ होंगे और आपको उनका सहयोग मिलेगा.

शुभांक- 4

शुभ रंग: पिला

कन्या (Virgo):स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि दिन की शुरुआत थकावट से हो सकती है। रिश्तों में समझदारी और धैर्य की आवश्यकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, सावधानी बरतें.

शुभांक- 2

शुभ रंग: बैगनी

तुला (Libra):आज किसी यात्रा की संभावना बन सकती है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और काम में संतुलन बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा अवसर रहेगा.

शुभांक- 3

शुभ रंग: ग्रे

वृश्चिक (Scorpio आज आपके लिए एक अच्छा दिन रहेगा. कार्य में सफलता मिलेगी और धन की स्थिति में भी सुधार होगा. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

शुभांक- 8

शुभ रंग: गुलाबी

धनु (Sagittarius): आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आप इन्हें पार कर सकते हैं. व्यक्तिगत जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधर सकती है.

शुभांक- 5

शुभ रंग: केसरिया

मकर (Capricorn): आज का दिन आपके लिए शुभ है। घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाए रखें. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

शुभांक- 6

शुभ रंग: पोपटी

कुम्भ (Aquarius): आज आपके कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें आसानी से पार कर लेंगे. आपकी मेहनत के कारण परिवार में शांति बनी रहेगी.

शुभांक- 7

शुभ रंग: सफ़ेद

मीन (Pisces): आज के दिन आपको कोई नया अवसर मिल सकता है. किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. थोड़ा समय अपने लिए निकालें और मानसिक शांति की कोशिश करें.

शुभांक- 1

शुभ रंग: ग्रे

Disclaimer: यहां पर दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से है, जो सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष और पंचांग पर आधारित है. किसी विशेष परिस्थिति या मार्गदर्शन के लिए ज्योतिष के विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए. इस लेख में प्रदान की गई सूचनाओं, जानकारियों और तथ्यों की सटीकता व प्रामाणिकता का हम कोई दावा नहीं करते हैं.