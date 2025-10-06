6 October 2025 Rashifal: आज के दिन जन्मदिन मनाने वालों की राशि, शुभ रंग और अंक के साथ ही उपाय, जाने आज आपकी किस्मत में क्या लिखा है

भारत में कई लोग अपने ग्रह और नक्षत्र पर विशवास करते हैं. वे सुबह उठ कर राशिफल जरुर देखते है और वैसे ही अपने दिन का नियोजन करते हैं. आज 6 अक्टूबर सोमवार का दिन है. आज के दिन जन्मे लोग बड़े बुद्धिमान और समझदार होते है. किसी भी परिस्थिति में ये लोग अपना सयंम बना कर रखते हैं. ऐसे लोग हर कम को करने में तत्पर रहते है.

आज 6 अक्टूबर 2025 के दिन कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कौन से राशि की चमकेगी किस्मत? इसी कड़ी में पेश है सोमवार यानि आज का राशिफल-

मेष - शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करे. आलस बनी रहेगी. कार्यसिद्ध होने में देर लगेगी. मांगलिक कार्य होने की सम्भावना है. शिक्षा में रूचि बढ़ेगी.

शुभांक- 9

वृष- कारोबारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. लेन-देन में आ रही बाधा दूर होगी. परिवार जानो का सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

शुभांक- 8

मिथुन- मनोरथ सिद्ध होंगे. बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता रहेगा. लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास सफल होंगे. धार्मिक कार्य में मन लगेगा.

शुभांक- 9

कर्क- स्वास्थ्य में ताजगी बनने से नई उर्जा का संचार होगा. नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी.शुभ कार्यो का लाभदायक परिणाम होगा. जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा.

शुभांक- 8

सिंह- सुनियोजित तरीके से कार्य आरम्भ करे, सफल होंग. पुराने मित्रो का समागम होगा. धर्म के प्रति रुच जागृत होगी. रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है.

शुभांक- 5

कन्या- दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी. दूसरो के प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दें. व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी.

शुभांक - 4

तुला- किसी से वाद- विवाद अथवा कहासुनी होने का भय रहेगा. जल्दबाजी में कोई भूल न करें. समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है.

शुभांक- 2

वृश्चिक- ज्ञान- विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी होगा. प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा. धर्म- कर्म के प्रति रूचि जागृत होगी. व्यापार में स्थिति अची रहेगी.

शुभांक- 5

धनु- संतोष से सफलता मिलेगी. नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी. जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक सिद्ध होगा. कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी.

शुभांक - 1

मकर- समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है. मन अशांत रहेगा. अपने हितैषी समझे जानेवाले आपको पीठ पीछे नुकसान पहुचने की कोशिश करेंगे.

शुभांक- 1

कुंभ- आज आप आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में लाभ होगा. शादी की बात पक्की हो सकती

है, घूमने जाएंगे.

शुभ अंक-5

मीन- आज आपके फिजूलखर्च से बचें और निर्धारित काम समय पर पूरा करें. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है लेकिन सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक-4