सिंगर जुबिन गर्ग का दूसरा पोस्टमॉर्टम मंगलवार को, मौत का असली कारण आएगा सामने- बोले असम के CM

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने सोमवार को बताया कि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) का दूसरा पोस्टमॉर्टम मंगलवार को किया जाएगा. यह कदम उनके निधन में किसी भी तरह की संदिग्धता को लेकर बढ़ती जनता की मांग के मद्देनजर उठाया गया है. पोस्टमॉर्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और इसे AIIMS गुवाहाटी की एक टीम की निगरानी में संपन्न किया जाएगा.

जुबिन गर्ग का निधन 52 वर्ष की आयु में सिंगापुर में हुआ. लाजरस आइलैंड पर तैरते समय दौरा पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हुई. शुरुआती रिपोर्ट में उन्हें स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना बताया गया था. उनके निधन ने असम और संगीत प्रेमियों को शोक में डुबो दिया.

मृत्यु का कारण

सिंगापुर अधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार, जुबिन गर्ग की मौत तैरते समय डूबने से हुई थी. मुख्यमंत्री सरमा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि यह मृत्यु प्रमाण पत्र पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से अलग है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द हासिल करने के लिए असम सरकार के मुख्य सचिव सिंगापुर के राजदूत से संपर्क कर रहे हैं.

अंतिम संस्कार की तैयारी

वहीं, जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार की तैयारियां कामरकुची एनसी गांव में की जा रही हैं. अंतिम संस्कार का कार्यक्रम मंगलवार सुबह लगभग 8 बजे निर्धारित किया गया है.