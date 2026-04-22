Yusuf Pathan's Father-in-law Case: भायखला मारपीट मामले में यूसुफ पठान की सास का दावा, बच्चों के झगड़े को राजनीतिक रंग दिया जा रहा, चुनाव के चलते दामाद के नाम को किया जा रहा बदनाम; VIDEO

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Yusuf Pathan's Father-in-law Case: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद युसूफ पठान के रिश्तेदारों पर मुंबई के भायखला में हुए हमले और मारपीट के आरोपों के बाद अब उनके परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है. युसूफ पठान की सास, नसीबजान मोहम्मद खलीक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक मामूली विवाद बताया है. उन्होंने दावा किया है कि इस घटना को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनके दामाद की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

"बच्चों के बीच मामूली विवाद से शुरू हुई बात"

नसीबजान मोहम्मद खलीक ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह विवाद बच्चों के बीच शुरू हुआ था. उन्होंने बताया, "बच्चों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें हमारे बच्चों को भी चोटें आईं और दूसरे पक्ष को भी. मेरे दामाद (युसूफ पठान) का इस घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उनके नाम को जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है." यह भी पढ़े: Yusuf Pathan’s Father-in-Law Arrested: मुंबई के भायखला इलाके में एक परिवार से मारपीट का आरोप, यूसुफ पठान के ससुर, साला समेत 3 लोग गिरफ्तार

#WATCH | Mumbai: Yusuf Pathan's mother-in-law, Naseebjaan Mohd Khaliq, says, "A scuffle broke out between the children, during which our children sustained injuries, and they were hurt as well. They have baselessly defamed my son-in-law... Since elections are currently underway,… https://t.co/dgTcDOkOxd pic.twitter.com/cp23gSOjPt — ANI (@ANI) April 22, 2026

राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप

सांसद युसूफ पठान की सास ने इस मामले में राजनीतिक एंगल होने का अंदेशा जताया है. उन्होंने कहा कि चूंकि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने इसे एक "आधारहीन और बदनाम करने वाली साजिश" करार देते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद शनिवार रात मुंबई के भायखला इलाके में हुआ था. पुलिस के अनुसार, सड़क पर गड्ढे में भरे पानी की छींटें उड़ने के कारण दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था. शिकायतकर्ता यूसुफ खान (30) का आरोप है कि छींटें उड़ने के बाद विवाद बढ़ा और उन पर बांस के डंडों और बेसबॉल बैट से हमला किया गया.

इस मामले में मुंबई पुलिस ने युसूफ पठान के ससुर खालिद खान उर्फ 'मकलीक' और उनके साले सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

वर्तमान स्थिति

भायखला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दूसरी ओर, नसीबजान मोहम्मद खलीक के परिवार का कहना है कि पुलिस को सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष के लोग भी इस झगड़े में घायल हुए हैं.