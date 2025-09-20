CM योगी ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग का किया जिक्र, बोले- 'हर अपराधी का यही हश्र होगा, यूपी पुलिस छोड़ेगी नहीं'

Photo : X

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर एक बार फिर बहुत कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले अपराधी का जिक्र करते हुए कहा कि अब यूपी में गुंडे-बदमाशों की खैर नहीं है. सीएम योगी ने साफ कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा या महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा.

मारीच बनकर आया था अपराधी

सीएम योगी ने घटना का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा, "आपने कल देखा होगा. एक अपराधी बाहर से आया था. वह शायद मारीच (रामायण का एक पात्र जो भेष बदलकर आया था) की तरह घुसना चाहता था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया, तो वह चिल्ला रहा था कि सर, मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा."

योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर उस अपराधी का यही हाल होगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा. उसके सामने हमेशा यही संकट खड़ा रहेगा.

पुलिस में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है. उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा:

2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10 हजार महिला पुलिसकर्मी थीं.

2017 के बाद हमारी सरकार ने भर्ती अभियान चलाया और अब यह संख्या बढ़कर 44 हजार से भी ज्यादा हो गई है.

पहले महिलाओं की ट्रेनिंग कराने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब यूपी में ही 60,200 से ज्यादा पुलिसवालों को ट्रेनिंग दी जा रही है.

सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आत्मनिर्भर भी बन रहीं महिलाएं

सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण पर भी बात की. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पोषाहार जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता था और महिलाओं को फायदा नहीं मिलता था. लेकिन अब, 60 हजार से ज्यादा महिला स्वयंसेवी समूह (SHG) की बहनें इन योजनाओं से जुड़कर हर महीने अच्छी कमाई कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं.

उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बेटियों की सुरक्षा और नौकरी, दोनों पर डाका पड़ता था. नौकरियों में धांधली से युवा निराश थे. लेकिन अब हमारी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है और उन्हें रोजगार के मौके भी दिए हैं.

कुल मिलाकर, सीएम योगी का संदेश साफ है कि उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर चल रही है और जो भी कानून को हाथ में लेगा या महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका हश्र बरेली वाले अपराधी जैसा ही होगा.