Maharashtra Rain: महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट, मुंबई-ठाणे में सतर्क रहें: आईएमडी

मुंबई, 1 नवंबर : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट शनिवार सुबह सात बजे जारी किया गया. मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आईएमडी के अनुसार, मौसम में नमी बढ़ने से हल्की बारिश हो सकती है. यह चेतावनी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगढ़, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे, नासिक, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों के लिए लागू है. विशेषज्ञों का कहना है कि अरब सागर के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर अभी भी महाराष्ट्र पर पड़ रहा है, जिससे दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के साथ नमी लाने वाली हवाएं सक्रिय हैं. हालांकि, बारिश हल्की रहेगी, लेकिन इससे सड़कों पर फिसलन और छोटे-मोटे जलभराव की आशंका है.

मुंबई में शनिवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम 30 डिग्री तक पहुंच सकता है. हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी दिशा से चलेगी. आईएमडी ने लोगों को बरसाती मौसम में सावधानियां बरतने का निर्देश दिया है. इसमें बिजली के उपकरणों से दूर रहना, फिसलन भरी सड़कों पर वाहन धीरे चलाना, बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचना और पानी से भरे गड्ढों के पास न जाना शामिल है. अगर तेज हवा या बिजली चमकने लगे, तो तुरंत घर के अंदर शरण लें.

यह चेतावनी मौसम पूर्वानुमान के तहत जारी की गई है, जो हर तीन घंटे में अपडेट होती रहेगी. आईएमडी के मुंबई क्षेत्रीय केंद्र ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार होगा, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह तक हल्की बारिश की घटनाएं बनी रह सकती हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के बाद भी ये असमय की वर्षा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. विशेष रूप से मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में, जहां जल निकासी की समस्या आम है, ऐसे पूर्वानुमान महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

आईएमडी ने किसानों, मछुआरों और यात्रियों को भी सलाह दी है कि वे स्थानीय मौसम अपडेट चेक करें. वेबसाइट पर जाकर जिला-वार पूर्वानुमान देखा जा सकता है. विभाग ने जोर दिया कि ऐसी चेतावनियां जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए हैं, इसलिए इन्हें हल्के में न लें. महाराष्ट्र सरकार ने भी संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट कर दिया है ताकि आवश्यक इंतजाम किए जा सकें.