Yavatmal Water Crisis: नासिक के बाद यवतमाल में भी जल संकट, महिलाएं हर दिन मीलों दूर से पानी लाने को मजबूर (Watch Video)

Yavatmal Water Crisis: नासिक के बाद अब यवतमाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी का गंभीर संकट गहराने लगा है. अर्णी तहसील के गांवों में महिलाएं रोज़ाना 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाने को मजबूर हैं. गांव की एक निवासी पूजा ने बताया, "हमें पानी लेने के लिए फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। गिरने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन क्या करें, पानी तो चाहिए ही."

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें हर दिन सुबह और शाम पानी की चिंता सताती रहती है. कई बार तो उन्हें रात में भी पानी की तलाश में निकलना पड़ता है। छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल हो गई है. यह भी पढ़े: Nashik Water Crisis: नासिक में गहराया जल संकट, पानी के लिए जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण (Watch Video)

#WATCH | Yavatmal: Maharashtra: Pooja, a villager, says, "...We are scared of slipping and falling...we have to travel for 2-3 km to bring water..." https://t.co/bhWBYoOZxJ pic.twitter.com/JaQYdn8pMA

— ANI (@ANI) April 22, 2025