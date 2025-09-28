यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 देवी बसों की सौगात

Photo : X

नई दिल्ली, 28 सितंबर : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को यमुनापार के लोगों को 300 नई देवी (दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर) बसों की सौगात दे दी. उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नए रूट तय किए गए हैं. नई बसों के चलने के बाद अब डीटीसी के बेड़े में कुल 974 देवी बसें हो गई हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कई इलाकों में बसें होने के बावजूद कनेक्टिविटी कमजोर थी. यात्रा करने में लंबा समय लगता था और भीड़ भी ज्यादा रहती थी. इसी चुनौती को दूर करने के लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से वैज्ञानिक अध्ययन किया गया. इसके बाद ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये नए रूट बनाए गए. ये नई देवी बसें यमुनापार को राजधानी के हर कोने से जोड़ेंगी."

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि हर दिल्लीवासी को बराबर की सुविधा और सम्मान मिले. किसी को कोई परेशानी न हो. केंद्र और राज्य सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है. पिछली सरकार पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा, "यमुना पार्क, ट्रांस यमुना, यहां तक कि जो ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड था, उसे भी पिछली सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी. आज हमने यमुना पार को 300 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं. इसके साथ ही, हमने आईआईटी दिल्ली के साथ पूरे रूट को भी बदल दिया है."यह भी पढ़ें : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पटना में आयोजित साहित्य महोत्सव ‘उन्मेष’ के समापन समारोह में शिरकत की

उन्होंने कहा कि इन देवी बसों में कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इसे तैयार किया गया है. खास बात यह है कि हम लोगों ने इसमें पेमेंट का मोड भी ऑटोमेटिक कर दिया है जिससे किसी को कोई परेशानी न हो और वे आराम से यात्रा कर सकें. पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया पर भी हमला बोलते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, "शिक्षा की बात करने वाले ने शिक्षा पर कोई काम नहीं किया. आज भी दिल्ली में टीन शेड के अंदर पढ़ाई हो रही है. जहां तक जलभराव की बात है, तो उनके लोग रील बनाने के लिए स्विमिंग करते हैं. मैं उनको यह बता दूं कि अगले साल उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा." मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह बस सेवा शुरू की गई है. यमुनापार में हर उस जगह बस पहुंचाई जाएगी जहां लोगों को जरूरत है.