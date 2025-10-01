Yamuna Expressway Road Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा; डिवाइडर से टकराई बस, 13 यात्री हुए घायल

Representational Image | ANI

मथुरा, 1 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर मंगलवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. नोएडा से कानपुर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे 15 यात्री घायल हो गए. यह घटना बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 131.600 (नोएडा से आगरा की ओर) पर हुई. सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कुछ यात्रियों का आरोप है कि बस चालक नशे में था. पुलिस की ओर से इस बात की जांच की जा रही है कि क्या बस चालक सच में नशे में था या किसी और कारण से यह सड़क हादसा हुआ. प्राथमिक जांच में पता चला कि बस चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा मंगलवार की रात लगभग 02:10 बजे हुआ. कॉलर राम निवास द्वारा 02:16 बजे पीआरवी 1934 को घटना की सूचना दी गई थी. प्रभारी निरीक्षक, बलदेव तत्काल मौके पर पहुंचे. यह भी पढ़ें : Mumbai: मुंबई में मंत्रालय के बाहर बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, सुरक्षाकर्मियों ने बचाई जान

पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायल यात्रियों को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा भेजा है. शेष यात्रियों के लिए वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था की गई और उन्हें उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया. स्थानीय पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है. पुलिस ने बस को हटाने और एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारू बनाने का कार्य शुरू कर दिया है. इस सड़क हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिससे बाकी लोगों को यातायात में परेशानी हो रही थी