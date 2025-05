Yoga In Mumbai Local: रेसलर संग्राम सिंह ने मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों को सिखाया योगा, अंधेरी से चर्चगेट के बीच लोगों ने दिखाया उत्साह (Watch Video)

मुंबई, महाराष्ट्र: देश के सबसे व्यस्त माने जाने वाले लोकल ट्रेन नेटवर्क में गुरुवार को एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला. कॉमनवेल्थ चैंपियन पहलवान संग्राम सिंह ने मुंबई की AC लोकल ट्रेन में यात्रियों के साथ मिलकर योग किया, जिससे रोज़मर्रा की यात्रा एक स्वस्थ जीवनशैली का संदेश बन गई.रेसलर संग्राम सिंह ने मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों को स्वस्थ रहने का पाठ पढ़ाया और बोगी में बैठे सभी यात्रियों को योगा के टिप्स दिए और उन्हें योगा सिखाया. भारत देश का योगा आज देश के बाहर जा चूका है. इस रिपोर्ट को The Free Press Journal ने प्रकाशित किया है.

दुनिया भर में लोग योगा करते है और स्वस्थ जीवन जीते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ians_india नाम के हैंडल से शेयर किया है.ये भी पढ़े:International Yoga Day 2019: दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने किया योग, देखें वीडियो

लोकल ट्रेन में सिखाया योगा

Mumbai, Maharashtra: Wrestler and fitness icon Sangram Singh led a unique Train Yoga campaign aboard Mumbai's AC local train from Andheri to Churchgate, in collaboration with Western Railway. He also inspired travelers with his journey from battling rheumatoid arthritis to… pic.twitter.com/R8URjSxAd4

— IANS (@ians_india) May 23, 2025