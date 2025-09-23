मुंबई में मरम्मत के बहाने मकान मालिक ने दिखाए अश्लील DVD, Reddit पर वायरल हुआ महिला का पोस्ट

Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई में एक 26 वर्षीय महिला किरायेदार ने हाल ही में Reddit पर दावा किया कि उसके मकान मालिक ने उसे उसकी अपार्टमेंट में मरम्मत के बहाने अश्लील DVD कलेक्शन दिखाया. पोस्ट में महिला ने बताया कि मकान मालिक, जो 40 के दशक का है, वह रविवार को मरम्मत के बहाने उसके घर आया. उसने उसे पुराने हार्ड ड्राइव को टैबलेट से जोड़ने में मदद करने को कहा. महिला ने मान लिया कि यह नॉर्मल फिल्म कलेक्शन है और उसकी मदद की.

मकान मालिक ने एक प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें कई DVD रखी थीं और कहा: "माफ करना, मुझे तुम्हें ये सब नहीं दिखाना चाहिए था, मेरी अभी उम्र भी नहीं है ये सब की.” महिला ने जब DVD के कवर देखे, तो पता चला कि यह सामान्य फिल्में नहीं बल्कि अश्लील कंटेंट वाली DVD हैं.

महिला किरायेदार ने मकान मालिक पर लगाया अश्लील DVD दिखाने का आरोप

यूजर्स ने क्या कहा?

This Is How the Internet Reacted

Reddit Users' Comment on Viral Post (Photo Credits: Reddit)

महिला को दी घटना की रिपोर्ट करने की सलाह

महिला ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वह पुलिस या अन्य अधिकारियों को शिकायत करने वाली है. इसके बजाय उसने Reddit पोस्ट के जरिए लोगों से सलाह मांगी. पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.