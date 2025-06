Karnataka Shocker: दिनदहाड़े नशे में धुत 6 लोगों ने महिला के साथ की बदसलूकी और छेड़छाड़, सड़क पर खींचा, बचाने आए लोगों के साथ की मारपीट, बेंगलुरु का वीडियो आया सामने;VIDEO

बेंगलुरु,कर्नाटक: बेंगलुरु से आएं दिन मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी के वीडियो सामने आते है. अब इसी शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए है. दिनदहाड़े एक महिला के साथ 6 आरोपियों ने बदसलूकी, छेड़छाड़ और मारपीट की.ये घटना अनेकेल तालुक के एक रिहायशी इलाके की है. दिनदहाड़े महिला के साथ नशे में धुत आरोपियों ने मारपीट की. इस दौरान उसे जमकर पीटा भी गया. बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोग महिला को बचाने के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इस घटना के बाद सबसे हैरान करनेवाली बात ये है कि जब पीड़िता ने अपने जिम ट्रेनर को इसकी जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंचा और उसने एक को पीटा. जिसके कारण पुलिस ने उसपर भी मामला दर्ज किया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nabilajamal_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट

Blood boils watching this!#Bengaluru girl out to buy groceries groped, dragged, assaulted in broad daylight by a gang of 6 drunk men

Under Bannerghatta police station limits. They even stormed near her house, attacked locals who tried to help. All caught on CCTV

Is arrest… pic.twitter.com/JXyVqwa51T

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 23, 2025