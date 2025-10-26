क्या महाराष्ट्र में 'Ladki Bahin Yojana' बंद हो जाएगी? सीएम Devendra Fadnavis ने अटकलों पर लगाया विराम, जारी किया स्पष्टीकरण

Ladki Bahin Yojana To Be Stopped?: महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने स्पष्ट किया है कि यह योजना बंद नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मासिक वित्तीय सहायता जारी रहेगी. सतारा जिले के फलटण में आयोजित एक कार्यक्रम में, फडणवीस ने कहा, "जब तक देवभाऊ, शिंदे साहब और अजित दादा हैं, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Sheme) बंद नहीं होगी."

उन्होंने आगे कहा कि सभी लाभार्थियों को ₹1,500 की किस्त मिलती रहेगी, जिसमें अक्टूबर 2025 की किस्त भी शामिल है.

अपात्र महिलाएं भी योजना का उठा रहीं लाभ

दरअसल, हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि कुछ अपात्र महिलाएं, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इसे बंद किया जा सकता है. हालांकि, फडणवीस ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी.

'ऐसी योजनाएं को और मजबूत किया जाएगा'

यह योजना ₹2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है. इस योजना के माध्यम से, लाखों महिलाएं हर महीने आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं. सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा. ताकि हर जरूरतमंद महिला तक सहायता पहुंच सके.