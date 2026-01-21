Who Is Sahar Yunus Shaikh? कौन हैं सहार यूनुस शेख? ‘पेंट मुंब्रा ग्रीन’ बयान से सुर्खियों में आईं AIMIM की युवा महिला नगरसेविका

Sahar Yunus Shaikh Video

Who Is Sahar Yunus Shaikh? महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है. सहर यूनुस शेख ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की उम्मीदवार के रूप में ठाणे नगर निगम (TMC) चुनाव 2026 में वार्ड 30 से जीत दर्ज करने के बाद उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. विजय भाषण का वीडियो सामने आते ही राज्यभर में बहस छिड़ गई है और सहार को स्थापित राजनीतिक दिग्गजों के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. Mumbra Election Results 2026: कौन हैं मर्ज़िया पठान और शहर यूनुस शेख? जिनकी जीत के है चर्चे

‘पेंट मुंब्रा ग्रीन’ विवाद क्या है?

यह विवाद ठाणे के मुंब्रा इलाके में निकाली गई विजय रैली से जुड़ा है. वीडियो में सहार यह कहते हुए सुनाई देती हैं कि अगले पांच वर्षों में एआईएमआईएम “पूरे मुंब्रा को हरा (ग्रीन) रंग देगी” और क्षेत्र से जीतने वाला हर उम्मीदवार उनकी पार्टी का होगा.

इस बयान को सत्तारूढ़ महायुति और Nationalist Congress Party (शरद पवार गुट) ने “उकसाने वाला” करार दिया. हालांकि, सहार ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका आशय पूरी तरह राजनीतिक था और “ग्रीन” से तात्पर्य एआईएमआईएम के झंडे के रंग से है.उन्होंने कहा, “मेरी पार्टी का झंडा हरा है. अगर झंडा केसरिया होता, तो मैं वही कहती.”

कौन हैं सहार शेख? (Who Is Sahar Shaikh)

सहार शेख की राजनीति में एंट्री स्थानीय राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है. वह युनूस शेख की बेटी हैं, जो लंबे समय तक एनसीपी में मुंब्रा ब्लॉक अध्यक्ष रहे. 2026 के निकाय चुनावों से ठीक पहले परिवार ने एआईएमआईएम का दामन थामा. बताया जाता है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अव्हाड (Jitendra Awhad) से टिकट न मिलने के बाद यह फैसला लिया गया. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी में शामिल होना सहार के लिए फायदेमंद साबित हुआ. उन्होंने न केवल अपनी सीट जीती, बल्कि एनसीपी के गढ़ में एआईएमआईएम पैनल को भी जीत दिलाई.

सहर शेख की उम्र क्या है (Sahar Yunus Shaikh Age)

महज 22 वर्ष की उम्र में सहार नई पीढ़ी की उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए सीधे मतदाताओं तक पहुंच बनाती है. समर्थक उन्हें “हिजाबवाली नगरसेविका” भी कहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 3.4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके चुनावी एजेंडे में युवा मुद्दे और बुनियादी ढांचे पर जोर रहा, जबकि उन्होंने खुद को पुराने नेतृत्व के “अहंकार” के बरक्स एक बाहरी विकल्प के तौर पर पेश किया.

सहर शेख के पति कौन हैं? (Who Is Sahar Shaikh's Husband)

वायरल वीडियो के बाद उनके निजी जीवन को लेकर भी उत्सुकता बढ़ी है. उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों के अनुसार, सहार अविवाहित हैं और फिलहाल एआईएमआईएम के भीतर अपनी जिम्मेदारियों तथा युवा विंग के काम पर फोकस कर रही हैं. वह अपने पिता युनूस शेख के साथ मिलकर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं.

नवनिर्वाचित परिषद के गठन के साथ ही निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सहार शेख एक मुखर चुनावी चेहरा होने से आगे बढ़कर महाराष्ट्र के सबसे संवेदनशील राजनीतिक क्षेत्रों में से एक में एक प्रभावी नगर प्रशासक की भूमिका कैसे निभाती हैं.