Who Is Ashwini Bhide? अश्विनी भिड़े को बड़ी जिम्मेदारी, बनीं BMC की पहली महिला कमिश्नर, जानें इस IAS अफसर के बारे में

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Who Is Ashwini Bhide? वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है. यह मुंबई के प्रशासनिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि भिड़े इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं. वह भूषण गगरानी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो रहा है. उनकी नियुक्ति की आधिकारिक प्रक्रिया आज दोपहर तक पूरी होने की उम्मीद है.

कौन हैं अश्विनी भिड़े?

अश्विनी भिड़े 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. वर्तमान में वह मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं. उन्हें एक सख्त और परिणामोन्मुखी (results-driven) अधिकारी माना जाता है. बीएमसी प्रमुख के पद के लिए संजय मुखर्जी और असीम गुप्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन भिड़े के अनुभव और बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण उन्हें प्राथमिकता दी गई.

'मेट्रो वुमन' के रूप में पहचान और अनुभव

अश्विनी भिड़े को मुंबई की 'मेट्रो वुमन' कहा जाता है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) की प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने शहर के जटिल भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया. हालांकि, आरे कार शेड परियोजना के दौरान पेड़ों की कटाई को लेकर उन्हें पर्यावरणविदों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था. वह पहले बीएमसी में अतिरिक्त नगर आयुक्त के रूप में भी काम कर चुकी हैं, जिससे उन्हें नागरिक निकाय के कामकाज की गहरी समझ है.

कार्यकाल और मुख्य चुनौतियां

उम्मीद है कि अश्विनी भिड़े 2030 तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगी. उनके कार्यकाल के दौरान बुनियादी ढांचे का विकास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता जैसे विषय प्राथमिकता पर रहेंगे. मुंबई इस समय बुनियादी ढांचे के भारी दबाव और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है. प्रशासन का मानना है कि भिड़े के नेतृत्व में नागरिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और प्रशासनिक अनुशासन मजबूत होगा.

महाराष्ट्र प्रशासन में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व

अश्विनी भिड़े की नियुक्ति महाराष्ट्र के शीर्ष नौकरशाही पदों पर महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को दर्शाती है. इससे पहले रश्मि शुक्ला को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) और सुजाता सौनिक को 2024 में पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था.

आज दोपहर संभालेंगी कार्यभार

निवर्तमान कमिश्नर भूषण गगरानी ने पुष्टि की है कि अश्विनी भिड़े आज दोपहर कार्यभार संभाल लेंगी. गगरानी ने पिछले दो वर्षों से बीएमसी प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दीं. चर्चा है कि गगरानी को मुख्यमंत्री कार्यालय में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.