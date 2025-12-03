Rewa Shocker: पति खेलता था दिनभर पब्जी, नई नवेली पत्नी ने किया मना तो उठाया भयावह कदम, गला घोंटकर कर दी हत्या, मध्य प्रदेश के रीवा में सनसनी

The husband murdered his wife (Credit-Pixabay

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले (Rewa District) में एक युवक ने अपनी 24 वर्षीय पत्नी नेहा पटेल की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी रंजित पटेल लंबे समय से पब्जी गेम (PUBG Game) खेलने का आदी (Addicted) था. पत्नी जब भी उसे नौकरी (Employment) पर ध्यान देने की सलाह देती, दोनों के बीच विवाद बढ़ जाता था. शनिवार रात यह विवाद इतना गंभीर हुआ कि आरोपी ने तौलिये से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.पुलिस ने बताया कि दोनों की शादी को महज छह महीने ही हुए थे.

इस दौरान बेरोजगारी (Unemployment) और गेमिंग लत (Gaming Habit) को लेकर झगड़े आम हो गए थे. हत्या के बाद आरोपी ने नेहा के रिश्तेदार को मोबाइल मैसेज भेजकर बताया कि उसने उसे मार डाला है और परिवार को शव ले जाने के लिए कहा. ये भी पढ़े:VIDEO: WiFi बंद करने से बेटा बना हैवान! मां की डंडे से पीट पीटकर की हत्या, पिता के रोकने पर भी नहीं रुका, जयपुर की घटना का वीडियो आया सामने

परिवार ने शव देखकर पुलिस को दी सूचना

जानकारी मिलने पर परिजन तुरंत घर पहुंचे और नेहा को अचेत अवस्था में पाया. उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना देनी पड़ी. पुलिस मौके पर पहुंची और नेहा को मृत घोषित किया. डीएसपी (DSP Udit Mishra) के अनुसार नेहा के गले पर साफ निशान थे और इस बात की पुष्टि होती है कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है.

परिवार ने दहेज मांगने के आरोप भी लगाएं

नेहा के भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार की तरफ से लगातार दहेज़ (Dowry Demand) की जा रही थी. उन्होंने बताया कि कार जैसी भारी मांगें रखी जाती थीं और वित्तीय मदद देने के बावजूद नेहा पर दबाव कम नहीं हुआ.मेरी बहन की शादी 25 मई को हुई थी. आरोपी नौकरी नहीं करता था, ऊपर से दहेज मांगता था. जब नेहा ने उसे काम करने की बात कही, तो उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने मैसेज कर कहा—‘मैंने मार दिया, अब जो करना है कर लो. परिवार ने आरोपी के माता-पिता, भाई और भाभी पर भी उत्पीड़न (Harassment) का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की.

आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि कई टीमें आरोपी (Accused Tracing) की तलाश में लगी हैं.शव को Post-Mortem के लिए भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.