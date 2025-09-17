VIDEO: WiFi बंद करने से बेटा बना हैवान! मां की डंडे से पीट पीटकर की हत्या, पिता के रोकने पर भी नहीं रुका, जयपुर की घटना का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@rajdhani_report)

जयपुर, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर (Jaipur) में एक कलयुगी बेटे ने वाईफाई (WiFi) बंद करने के कारण और सिलेंडर के लिए डांटने के कारण मां की डंडे से पीट- पीटकर हत्या कर दी. ये घटना अरुण विहार इलाकें में हुई है. आरोपी बेटे का नाम नवीन है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. इस दौरान इस बेटे को पिता काफी रोकने की कोशिश करते है, लेकिन ये डंडे से और मुक्कों से मां को पीट रहा होता है. इस आरोपी का नाम नवीन है. इस घटना के बाद करधनी पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है.

मृतक महिला का नाम संतोष बताया जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @rajdhani_report नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बेटे ने ली मां की जान

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ करधनी इलाकें के अरुण विहार कॉलोनी में ये परिवार रहता है. नवीन के पिता लक्ष्मण सिंह एक रिटायर्ड फौजी थे और अब वे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (Police Constable) है.बताया जा रहा है की बेटे नवीन को शराब की लत है. इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह की दो बेटियां भी है. जानकारी के मुताबिक़ नवीन की मां संतोष ने वाईफाई बंद कर दिया था और गैस सिलेंडर खत्म होने पर उसे डांटा, इसके बाद नवीन ने मां के साथ काफी विवाद किया. इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया की नवीन ने डंडे से मां की पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान उन्हें मुक्के भी मारता रहा और डंडे भी मारता रहा. इस दौरान पिता और बहनों ने इसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुका. इसके बाद मां बेहोश हो गई.उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बताया जा रहा है की आरोपी नवीन बीए तक पढ़ा हुआ है और पहले कॉल सेंटर (Call Centre) में काम करता था. काफी समय से उसे शराब की लत लग गई थी. जिसके कारण आएं दिन वह मां के साथ झगड़ा करता था. लेकिन इस झगड़े ने गंभीर रूप धारण कर लिया और मां की जान ही चली गई. इस घटना के बाद परिसर में भी शोक का माहौल है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.डीसीपी (DCP) वेस्ट हनुमान प्रसाद ने घटना की पुष्टि की, वहीं एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंगल ने बताया कि संतोष को गला दबाने और डंडे से सिर पर वार करने के बाद बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.