West Bengal: मालदा में झगड़े के चलते महिला ने पति की हत्या कर दी

कोलकाता, 30 नवंबर : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले स्थित बामनगोला इलाके में एक महिला ने कथित तौर पर विवाद के चलते अपने पति की हत्या कर दी. मरने वाले की पहचान बिस्वजीत सरकार के तौर पर हुई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पंपा रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला कि बिस्वजीत सरकार और रॉय ने छह साल पहले लव मैरिज की थी और उनकी एक बेटी भी है. कपल की बेटी इस साल चार साल की हो गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, टोल प्लाजा में काम करने वाले बिस्वजीत सरकार और रॉय के बीच अक्सर झगड़ा होता था. शनिवार रात को भी जब बिस्वजीत काम से घर आया तो उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया.

जब बिस्वजीत सरकार रात 8.30 बजे घर लौटा, तो रॉय ने उसे घर में घुसने से रोका, जिससे बहस हो गई. जैसे ही सरकार ने रॉय को धक्का देकर घर में घुसने की कोशिश की, वैसे ही महिला ने गुस्से में आकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया. हमले के बाद, सरकार खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया और मदद के लिए चिल्लाया. सरकार की आवाज सुनकर पड़ोसी घर की तरफ दौड़े और उसे मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए. घटना के बाद बामनगोला पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना दी गई. पुलिस घटना की जांच करने के लिए हॉस्पिटल और घर गई. यह भी पढ़ें : UP: बिजली बिल राहत योजना से मिलेगी उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत, सरचार्ज माफ और मूलधन में 25 प्रतिशत की कटौती

जांच के दौरान जानकारी इकट्ठा करने के बाद आरोपी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि सरकार ने शनिवार देर रात हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली. पुलिस हत्या की वजह का पता लगा रही है. मालदा जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पहली नजर में ऐसा लगता है कि क्राइम गुस्से में किया गया था. हालांकि, पड़ोसियों ने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच अक्सर कई बातों पर झगड़ा होता था, इसलिए यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि क्या पहले से हत्या का प्लान किया गया था. एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है."