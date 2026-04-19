West Bengal Assembly Election 2026: PM मोदी का TMC पर बड़ा आरोप, कहा- 15 साल में इस सरकार ने भय और भ्रष्टाचार से हर परिवार को किया भयभीत; VIDEO

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West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासन ने बंगाल को विकास की दौड़ में दशकों पीछे धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि टीएमसी ने 'भय और भ्रष्टाचार' का एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जिससे राज्य का हर परिवार आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है.

"हर परिवार को डरा कर रखा है": पीएम मोदी

पुरुलिया और सिलीगुड़ी की रैलियों में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल की रग-रग में भ्रष्टाचार और डर भर दिया है. यहाँ का गरीब, किसान और मध्यम वर्ग हर कदम पर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है. सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर 'कट मनी' वसूलना टीएमसी का ट्रेडमार्क बन चुका है." उन्होंने आगे कहा कि सिंडिकेट राज ने बंगाल के हर घर में भय का माहौल पैदा कर रखा है. यह भी पढ़े: West Bengal Assembly Elections 2026: आसनसोल में पीएम मोदी का हुंकार, बोले- ‘तृणमूल का समय समाप्त, 4 मई के बाद बंगाल में शुरू होगा विकास का नया युग’

#WATCH पुरुलिया, पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यहां TMC की निर्मम सरकार 15 साल से है और केंद्र में भाजपा की सरकार 11 साल से है। 15 साल में TMC की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है लेकिन इस दौरान भाजपा के सुशासन के प्रति जनता का… pic.twitter.com/qswrR6WXGe — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2026

PM मोदी का TMC पर बड़ा आरोप

15 साल का हिसाब और भ्रष्टाचार पर प्रहार

प्रधानमंत्री ने टीएमसी के शासनकाल को 'अन्याय का काल' बताते हुए कहा कि 15 साल पहले बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए टीएमसी को चुना था, लेकिन उन्हें बदले में केवल स्कैम और सिंडिकेट मिले. उन्होंने राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और संदेशखाली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.

"भाजपा देगी डर से मुक्ति"

पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को 'मोदी की गारंटी' देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा. उन्होंने वादा किया कि आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जों को खाली कराया जाएगा और किसानों को सीधे उनके खाते में योजनाओं का पैसा मिलेगा. पीएम ने कहा, "यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल की गरिमा वापस लौटाने और हर परिवार को इस डर से मुक्त करने के लिए है."

चुनावी माहौल और भाजपा की रणनीति

पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 'भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण' को मुख्य मुद्दा बनाया है. पीएम मोदी के हालिया दौरों और रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है. उन्होंने मतदाताओं से बिना डरे मतदान करने की अपील की और कहा कि टीएमसी के सिंडिकेट राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.

प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं, वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केंद्र की ओर से बंगाल को बदनाम करने की साजिश बताया है.