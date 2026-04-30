West Bengal Election 2026: फलोदी सट्टा बाजार ने की बड़ी भविष्यवाणी, टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर के संकेत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (Photo Credits; File Image)

कोलकाता/फलोदी, 30 अप्रैल: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections) के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी की निगाहें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. भारी मतदान (Voting) प्रतिशत ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है. दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 89.99 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जबकि पहले चरण में यह आंकड़ा 92 प्रतिशत के पार था. इस भारी उत्साह के बीच, देश के चर्चित 'फलोदी सट्टा बाजार' (Phalodi Betting Market) ने अपने शुरुआती अनुमान जारी किए हैं, जो राज्य में एक बेहद रोमांचक मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal Exit Poll Result 2026: अबकी बार बंगाल में खेलेगा कमल या ममता दीदी की एक बार फिर बनेगी सरकार? चुनाव परिणाम से पहले जानें एग्जिट पोल की कहानी

फलोदी सट्टा बाजार के चौंकाने वाले अनुमान

राजस्थान के प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार के सट्टेबाजों के अनुसार, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बाजार के ताजा रुझानों के मुताबिक, टीएमसी को 158 से 161 सीटें मिल सकती हैं।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी 127 से 130 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यदि ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के लिए एक बड़ी बढ़त और टीएमसी के लिए सीट संख्या में गिरावट होगी। कांग्रेस-वामदल गठबंधन इस दौड़ में काफी पीछे नजर आ रहा है।

2021 के नतीजों से तुलना

साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 216 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था और लगभग 48% वोट शेयर प्राप्त किया था। उस समय बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी. फलोदी सट्टा बाजार के वर्तमान रुझान संकेत दे रहे हैं कि इस बार मुकाबला काफी सिमट गया है और जीत का अंतर बहुत कम रह सकता है.

ममता बनर्जी का दावा और रणनीतिक मुद्दे

मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि भारी मतदान जनता के समर्थन को दर्शाता है. ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान सीएए (CAA) और एनआरसी (NRC) जैसे मुद्दों को हवा दी थी, जिसे वे अपनी बढ़त का मुख्य कारण मान रही हैं. दूसरी ओर, बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर जनता के भरोसे की उम्मीद कर रही है.

सट्टा बाजार बनाम एग्जिट पोल

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सट्टा बाजार के अनुमान केवल सट्टेबाजों के आकलन पर आधारित होते हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता. अब सबकी नजरें आज शाम आने वाले आधिकारिक 'एग्जिट पोल' पर हैं, जो मतदाताओं के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित होंगे। चुनाव के वास्तविक परिणाम 4 मई को मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे.