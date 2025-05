Mathura Weather Update Today: मथुरा में भारी बारिश से मौसम में बदलाव, गर्मी से राहत, जलभराव से यात्री और यातायात प्रभावित

मथुरा, उत्तर प्रदेश: मथुरा में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने पूरे शहर का मौसम बदल दिया और लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी. बारिश के साथ आई ठंडी हवा ने तापमान में गिरावट लाई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि, इस बारिश के कारण शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव भी हो गया, जिसने यात्री और यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया.

नए बस स्टैंड के पास स्थित रेलवे पुल के नीचे जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई. यहां तक कि पैदल चलने वाले यात्री भी जलभराव के कारण असुविधा का सामना करने लगे. बारिश के कारण सड़कें कीचड़ से भर गईं, और यातायात के सुचारू संचालन में परेशानी आई.

स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने इस जलभराव से होने वाली समस्याओं के बारे में चिंता जताई है और प्रशासन से जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है. कुछ लोगों का कहना था कि अगर समय रहते उचित कदम उठाए गए होते, तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था.

Mathura, Uttar Pradesh: After the rain, waterlogging occurred under the railway bridge near the new bus stand in Mathura, causing inconvenience to commuters and affecting traffic movement pic.twitter.com/ZPGqt8J5if

— IANS (@ians_india) May 2, 2025