Weather Forecast Today, March 27: दिल्ली में चढ़ने लगा पारा, मुंबई-चेन्नई में उमस बरकरार; जानें आज देश के प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा मौसम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Unsplash)

Weather Forecast Today, March 27: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने शुक्रवार, 27 मार्च के लिए देश के प्रमुख शहरों का मौसम पूर्वानुमान (Weather Forecast) जारी कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज अधिकांश हिस्सों में स्थिति काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है, हालांकि तापमान और आर्द्रता (Humidity) में क्षेत्रीय भिन्नता बनी रहेगी. जहां उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ने लगा है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी सुखद ठंडक महसूस की जा रही है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, March 26: उत्तर भारत में बारिश और गरज के साथ 'वेदर चेंज'; दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी की संभावना, जानें अपने शहर का हाल

दिल्ली और हैदराबाद में बढ़ी गर्मी

राजधानी दिल्ली और हैदराबाद में आज आसमान साफ रहने के साथ तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. दिल्ली में सुबह से ही तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हो रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में लू (Heatwave) जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन दोपहर के समय गर्मी परेशान कर सकती है.

मुंबई और चेन्नई: उमस भरी गर्मी का असर

तटीय शहरों की बात करें तो मुंबई और चेन्नई में आज मौसम काफी गर्म और उमस भरा (Humid) बना हुआ है. मुंबई में समुद्री हवाओं के बावजूद आर्द्रता का स्तर अधिक रहने के कारण लोगों को पसीने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. चेन्नई में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, जहाँ चिपचिपी गर्मी महसूस की जा रही है.

मुंबई का मौसम आज, 27 मार्च

दिल्ली का मौसम आज, 27 मार्च

चेन्नई का मौसम आज, 27 मार्च

बेंगलुरु का मौसम आज, 27 मार्च

हैदराबाद का मौसम आज, 27 मार्च

कोलकाता का मौसम आज, 27 मार्च

शिमला का मौसम आज, 27 मार्च

बेंगलुरु और कोलकाता का हाल

बेंगलुरु में आज मौसम तुलनात्मक रूप से मध्यम और सुखद बना हुआ है, जो यहाँ की विशिष्ट पहचान है. वहीं, कोलकाता में गर्मी के साथ-साथ हल्की उमस दर्ज की गई है. पूर्वी भारत के इस महानगर में फिलहाल भारी बारिश या किसी बड़े विक्षोभ (Disturbance) की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

शिमला में अब भी है ठंडक

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो शिमला में आज भी मौसम ठंडा बना हुआ है. एक विशिष्ट हिल स्टेशन की तरह यहाँ का तापमान मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी कम है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को गर्मी से राहत मिल रही है.

आईएमडी की चेतावनी

कुल मिलाकर, आईएमडी ने आज के लिए किसी बड़ी मौसमी चेतावनी या विक्षोभ का संकेत नहीं दिया है. हालांकि, विभाग ने तटीय इलाकों के लोगों को पर्याप्त जल सेवन करने की सलाह दी है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। अधिकांश शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.