Weather Forecast Today, March 26: उत्तर भारत में बारिश और गरज के साथ 'वेदर चेंज'; दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी की संभावना, जानें अपने शहर का हाल

Weather Forecast Today, March 26: देश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार, 26 मार्च 2026 को मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल सकते हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर भारत में एक ताजा 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिससे दिल्ली (Delhi), पंजाब और हरियाणा (Punjab and Haryana) सहित कई मैदानी इलाकों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. वहीं, मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में पारा चढ़ने के साथ गर्मी का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: केरल में भीषण उमस, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD से जानें दिल्ली-मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR: हल्की बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 18°C के आसपास रह सकता है. यह मौसमी बदलाव बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत तो देगा, लेकिन धूल भरी हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता (AQI) 'मध्यम' श्रेणी में रह सकती है.

मुंबई और तटीय महाराष्ट्र: उमस भरी गर्मी

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है. यहाँ तापमान 27°C से 31°C के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, तटीय हवाओं के कारण उमस (Humidity) का स्तर अधिक रहेगा, जिससे दोपहर के समय बेचैनी महसूस हो सकती है. फिलहाल यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.