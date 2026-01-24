Weather Forecast Today, January 24: दिल्ली-NCR में कोहरे की चादर और पारा गिरने का अनुमान, चेन्नई में बारिश की संभावना; जानें अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, January 24: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत (North-West India) में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद आज, 24 जनवरी 2026 की सुबह घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके अलावा, 26 से 28 जनवरी के बीच एक तीव्र 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 23: उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर का हाल

दिल्ली-NCR: बारिश के बाद लौटी ठिठुरन

दिल्ली में शुक्रवार को पिछले तीन वर्षों में जनवरी की सबसे अधिक एक दिवसीय बारिश (लगभग 13.2 मिमी) दर्ज की गई. इसके चलते वायु गुणवत्ता (AQI) में तो सुधार हुआ है, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है. आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10°C के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 19°C तक जा सकता है. सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने और दिन में बादल छाए रहने की संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बर्फबारी हुई है. शिमला में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है. IMD के अनुसार, 27 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी हिमपात की संभावना है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है.

दक्षिण भारत: चेन्नई में बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के अनुसार, चेन्नई में 0.2 मिमी से लेकर 3.88 मिमी तक बारिश हो सकती है. हालांकि, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने और सुबह के समय धुंध छाए रहने का अनुमान है. यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बारिश से बदला मौसम का मिजाज: IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट', प्रदूषण से मिली मामूली राहत

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (24 जनवरी 2026)

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान मौसम की स्थिति दिल्ली 10°C 19°C बादल और कोहरा मुंबई 20°C 29°C धुंध/साफ मौसम चेन्नई 24°C 26°C हल्की बारिश कोलकाता 17°C 26°C धुंध/शुष्क बेंगलुरु 19°C 28°C सुबह धुंध शिमला 2°C 10°C बारिश/बर्फबारी की संभावना

मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सुबह के समय 'हेज़' (Haze) या धुंध देखी जा सकती है. मौसम विभाग ने यात्रियों को कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की चेतावनी दी है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.