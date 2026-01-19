Weather Forecast Today, January 19: दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार, पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिण में बारिश के आसार

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई (Photo Credits: ANI)

Weather Forecast Today, January 19: देश के प्रमुख शहरों में आज यानी 19 जनवरी 2026 को मौसम का मिजाज काफी अलग रहने वाला है. उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे (Dense Fog) का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ है. वहीं, एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और आगामी दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़ें: Delhi Weather Update: दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, घने कोहरे और 'गंभीर' प्रदूषण के बीच थमी रफ्तार; IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-NCR: कोहरे और जहरीली धुंध का साया

राजधानी दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत 'गंभीर' श्रेणी के प्रदूषण और घने कोहरे के साथ हुई.

तापमान: अधिकतम तापमान 21°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच रहने का अनुमान है.

अधिकतम तापमान 21°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच रहने का अनुमान है. विजिबिलिटी: कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिससे विमानों और ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई है.

पहाड़ी राज्य: बर्फबारी की दस्तक

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग (IMD) ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

शिमला: यहां न्यूनतम तापमान 3°C के आसपास बना हुआ है. आने वाले दो दिनों में कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है.

यहां न्यूनतम तापमान 3°C के आसपास बना हुआ है. आने वाले दो दिनों में कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है. उत्तराखंड: केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे ऊपरी क्षेत्रों में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है.

मुंबई और पश्चिम भारत: उमस भरी गर्मी

दिल्ली की ठंड के विपरीत, मुंबई में मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है.

मुंबई: यहां अधिकतम तापमान 27°C से 28°C तक जा सकता है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.

यहां अधिकतम तापमान 27°C से 28°C तक जा सकता है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. अहमदाबाद और पुणे: यहां सुबह के समय हल्की धुंध रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ रहने की उम्मीद है.

दक्षिण और पूर्व भारत का हाल

चेन्नई: शहर में बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

शहर में बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. बेंगलुरु और हैदराबाद: इन शहरों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. सुबह के समय हल्की धुंध के बाद खिली हुई धूप निकलने के आसार हैं.

इन शहरों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. सुबह के समय हल्की धुंध के बाद खिली हुई धूप निकलने के आसार हैं. कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी में हल्की ठंड का असर जारी है. यहां का न्यूनतम तापमान 5°C रिकॉर्ड किया गया है.

आगामी दिनों का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है. यह बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, हालांकि इससे ठंड में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.