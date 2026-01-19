Delhi Weather Update: दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, घने कोहरे और 'गंभीर' प्रदूषण के बीच थमी रफ्तार; IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली का मौसम (Photo Credits: ANI)

Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) आसपास के इलाकों (National Capital Region) एनसीआर (NCR) में सोमवार, 19 जनवरी की सुबह मौसम के दोहरे प्रहार के साथ हुई. एक ओर जहां घने कोहरे ने दृश्यता (Visibility) को लगभग शून्य कर दिया, वहीं दूसरी ओर वायु गुणवत्ता गिरकर एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने क्षेत्र के लिए ‘घने कोहरे’ का अलर्ट जारी किया है. कम तापमान और हवाओं की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के करीब जमा हो गए हैं, जिससे स्मॉग की स्थिति बनी हुई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 18: उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर; दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के लिए क्या है पूर्वानुमान?

परिवहन सेवाओं पर कोहरे का साया

घने कोहरे के कारण दिल्ली आने-जाने वाली परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं:

हवाई सेवाएं: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर सोमवार तड़के दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई. यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर सोमवार तड़के दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई. यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी गई है. रेलवे: उत्तर रेलवे के अनुसार, पटरियों पर दृश्यता कम होने के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं.

उत्तर रेलवे के अनुसार, पटरियों पर दृश्यता कम होने के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं. सड़क यातायात: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया. वाहन चालकों को दिन में भी फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा.

वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर चिंताजनक बना हुआ है. आईटीओ (ITO) जैसे व्यस्त क्षेत्रों में सुबह AQI 434 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे और प्रदूषण के इस मिश्रण से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

दिल्ली का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान

आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। 24 जनवरी को हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया गया है:

तिथि न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान स्थिति कोहरा 19 जनवरी 11°C 23°C धुंध के साथ आसमान साफ घना 20 जनवरी 7°C 22°C कड़ाके की ठंड (Cold Day) मध्यम 21 जनवरी 6°C 22°C आंशिक रूप से बादल मध्यम 24 जनवरी 7°C 19°C हल्की बारिश या बूंदाबांदी मध्यम

स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सुझाव

मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह की सैर (Morning Walk) से बचने और घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है. विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को इस 'गंभीर' प्रदूषण स्तर के दौरान अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है.