Weather Forecast Today, January 18: उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर; दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के लिए क्या है पूर्वानुमान?

नई दिल्ली: देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति बनने की संभावना कम है, लेकिन घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा. वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 18 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसके ठीक बाद, 19 और 21 जनवरी को दो नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में दस्तक देंगे, जिससे मौसम के मिजाज में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 17: दिल्ली-NCR में कोहरे का 'येलो अलर्ट', मुंबई-चेन्नई में गर्मी; जानें आपके शहर में बारिश होगी या नहीं

प्रमुख महानगरों का हाल: कहां होगी बारिश?

मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' और IMD के अनुसार, आज 18 जनवरी को देश के बड़े महानगरों में बारिश की संभावना न के बराबर है.

दिल्ली-NCR: राजधानी में आज सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 22°C और न्यूनतम तापमान 5°C के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल यहाँ बारिश की कोई चेतावनी नहीं है.

मुंबई: मायानगरी में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ का अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम तापमान 18°C रहने की उम्मीद है.

बेंगलुरु और चेन्नई: दक्षिण भारत के इन शहरों में भी आज बारिश की संभावना नहीं है. बेंगलुरु में सुहावना मौसम रहेगा, जबकि चेन्नई में हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है.

कोलकाता और हैदराबाद: इन दोनों शहरों के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.

मुंबई का आज का मौसम, 18 जनवरी

दिल्ली का मौसम आज, 18 जनवरी

चेन्नई का मौसम आज, 18 जनवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 18 जनवरी

हैदराबाद का मौसम आज, 18 जनवरी

कोलकाता का मौसम आज, 18 जनवरी

शिमला का मौसम आज, 18 जनवरी

उत्तर भारत में कोहरे की मार

IMD ने चेतावनी दी है कि अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के कई हिस्सों में 'घना कोहरा' छाया रहेगा. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है. शिमला में आज मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन फिलहाल बारिश या भारी हिमपात की चेतावनी नहीं है. हालांकि, 19 जनवरी से आने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद बढ़ गई है.