Weather Forecast Today, April 30, 2026: कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव का अलर्ट; दिल्ली-कोलकाता में छाएंगे बादल, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, April 30, 2026: देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी (Heat) ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, हालांकि कुछ राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियों के चलते राहत की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिमी राजस्थान में लू (Heatwave) का प्रकोप बढ़ेगा. दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) सहित बेंगलुरु (Bengaluru) और कोलकाता (Kolkata) जैसे महानगरों में आज हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, April 29, 2026: उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य महानगरों का हाल

प्रमुख महानगरों में बारिश का पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के अनुसार, आज यानी 30 अप्रैल को कई बड़े शहरों में बादल बरसने की संभावना है:

दिल्ली: राजधानी में आज 7 से 0.9 मिमी तक हल्की बारिश हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

राजधानी में आज 7 से 0.9 मिमी तक हल्की बारिश हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. कोलकाता: यहां मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। शहर में 2 मिमी से लेकर 52 मिमी तक भारी बारिश होने का अनुमान है.

यहां मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। शहर में 2 मिमी से लेकर 52 मिमी तक भारी बारिश होने का अनुमान है. बेंगलुरु: दक्षिण भारत के इस प्रमुख शहर में 1 से 13 मिमी तक मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

दक्षिण भारत के इस प्रमुख शहर में 1 से 13 मिमी तक मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. शिमला: पहाड़ों पर भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा, यहाँ 2 से 3.6 मिमी तक वर्षा हो सकती है.

भीषण गर्मी और हीटवेव की चेतावनी

एक तरफ जहां कुछ शहरों में बारिश की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में सूरज के तेवर तल्ख बने हुए हैं. आईएमडी के अनुसार:

राजस्थान: पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 1 मई से 3 मई के बीच भीषण लू (Heatwave) चलने की प्रबल संभावना है. तटीय क्षेत्र: तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 3 मई तक मौसम बेहद गर्म और उमस भरा (Hot and Humid) रहेगा. ओडिशा: यहाँ 1 मई तक अलग-अलग स्थानों पर गर्म हवाओं का असर बना रहेगा.

मुंबई और हैदराबाद का हाल

मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए फिलहाल राहत की कोई खबर नहीं है. 'विंडी' की रिपोर्ट के मुताबिक, आज 30 अप्रैल को इन शहरों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मुंबई में उमस बरकरार रहेगी और आसमान साफ रहने का अनुमान है.

मुंबई का मौसम आज, 30 अप्रैल

दिल्ली का मौसम आज, 30 अप्रैल

चेन्नई का मौसम आज, 30 अप्रैल

बेंगलुरु का मौसम आज, 30 अप्रैल

हैदराबाद का मौसम आज, 30 अप्रैल

कोलकाता का मौसम आज, 30 अप्रैल

शिमला का मौसम आज, 30 अप्रैल

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने हीटवेव की चेतावनी वाले क्षेत्रों में लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. वहीं, जिन क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है, वहां यातायात बाधित होने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया है.