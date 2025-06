Yoga Day 2025: PM मोदी के साथ रिकॉर्ड पांच लाख लोग करेंगे योगासन, विशाखापत्तनम की इस जगह होगा कार्यक्रम

PM Modi | PTI

विशाखापत्तनम: भारत की पहल पर हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस साल का सबसे बड़ा आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 लाख से अधिक लोगों के साथ आरके बीच से भोगापुरम तक फैले 26 किलोमीटर लंबे गलियारे में एक साथ योग करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से 8:00 बजे तक चलेगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की संभावना है.

इस बार योग दिवस की थीम है – "Yoga for One Earth, One Health" यानी "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग". यह थीम यह दर्शाती है कि योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि वैश्विक शांति, एकता और संतुलन के लिए भी आवश्यक है.

विशाखापत्तनम बनेगा ऐतिहासिक दिन का गवाह

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 न केवल भारत के लिए गर्व का अवसर है, बल्कि यह संदेश भी देगा कि योग एकता, स्वास्थ्य और शांति का माध्यम है. जब पीएम मोदी लाखों लोगों के साथ विशाखापत्तनम में योग करेंगे, तो यह आयोजन न केवल इतिहास में दर्ज होगा बल्कि भारत की संस्कृति और नेतृत्व का एक शानदार उदाहरण भी बनेगा.

विशाखापत्तनम में जोरदार तैयारियां

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए विशाखापत्तनम में विशेष तैयारियां की हैं. 3000 से ज्यादा बसों से लोग कार्यक्रम स्थल तक लाए जाएंगे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे. 40 देशों के राजनयिक, 20 देशों के योग प्रशिक्षक और भारत में रह रहे 20 देशों के छात्र भी इसमें भाग लेंगे.

दिल्ली से लेकर गांवों तक योग की लहर

दिल्ली में भी कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस, नेहरू पार्क, लोधी गार्डन जैसे प्रमुख स्थलों पर बड़े आयोजन होंगे. वहीं, पूरे देश के हर राज्य में करोड़ों लोग योग दिवस पर हिस्सा लेंगे. ग्रामीण इलाकों, स्कूलों, संस्थानों और पार्कों में सुबह से ही योग सत्र आयोजित किए जाएंगे.