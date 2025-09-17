Virar News: विरार रेलवे स्टेशन पर मां ने 6 महीने के बच्चे को एक महिला यात्री को सौंपा कर हुई फरार, पुलिस CCTV की मदद से तलाश में जुटी

(Photo Credits WC)

Virar News: मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक महिला ने अपने छह महीने के मासूम बच्चे को विरार-दहाणू लोकल ट्रेन (Virar-Dahanu Local Train) में सवार एक महिला यात्री को सौंप दिया और यह कहकर फरार हो गई कि वह शौचालय के लिए जा रही है. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. यह घटना सोमवार को हुई, जिसके बाद वसई रेलवे पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला यात्री ने बच्चे के बारे में स्टेशन मास्टर को दी सूचना

महिला ने बच्चे को ट्रेन में एक अन्य महिला यात्री को सौंपते हुए कहा कि वह शौचालय जा रही है. लंबे समय तक वापस न आने पर यात्री ने स्टेशन मास्टर को सूचित किया. स्टेशन पर कई बार घोषणाएं की गईं, लेकिन बच्चे का कोई दावेदार सामने नहीं आया.इसके बाद, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स की एक महिला अधिकारी, जो विरार स्टेशन पर रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के साथ तैनात थी, ने मामले को संभाला और वसई रेलवे पुलिस को सूचना दी. यह भी पढ़े: Child Adoption in Ghaziabad: गाजियाबाद की लावारिस बच्ची को मिली विदेशी मां की गोद, अब अमेरिका में होगा पालन-पोषण

मामले में इन धाराओं में केस दर्ज

वसई रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 317 (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छोड़ना) के तहत अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है फिलहाल पुलिस स्टेशन और ट्रेन के CCTV फुटेज की गहन जांच कर रही है ताकि महिला की पहचान हो सके. अधिकारियों को उम्मीद है कि फुटेज से महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

रेलवे पुलिस की अपील

फिलहाल, छह महीने का शिशु सुरक्षित है और उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की है कि यदि उनके पास बच्चे या उसकी मां के बारे में कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत वसई रेलवे पुलिस स्टेशन से संपर्क करें.