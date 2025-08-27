Virar Building Collapse: महाराष्ट्र के विरार में बड़ा हादसा, रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहने से 2 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

(Photo Credits ABP News)

Virar Building Collapse: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले के विरार पूर्व इलाके में स्थित रमाबाई अपार्टमेंट (Ramabai Apartment) का बुधवार सुबह एक हिस्सा ढह गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में एक साल का बच्चा भी शामिल है.

जानकारी के मुताबिक, इमारत का एक हिस्सा बगल की चॉल पर गिर गया, जिसके चलते चॉल में रह रहे कई लोग मलबे में दब गए. इससे पास की एक और इमारत को भी नुकसान पहुंचा है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वसई विरार शहर महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत ने आईएएनएस को बताया कि इमारत का आधा हिस्सा ढह गया था. इसमें लगभग 12 फ्लैट थे. रात से रेस्क्यू टीम काम कर रही है. यह भी पढ़ें : New Delhi-Darbhanga Express Train Fire: इटावा में आनंद बिहार से दरभंगा जाने वाली अमृत भारत ट्रेन में आग की सूचना से हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही वसई-विरार महानगरपालिका की टीमें, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे. युद्धस्तर पर बचाव कार्य शुरू किया गया. एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से 6 लोग घायल हैं और उन्हें विरार व नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका के सहायक आयुक्त गिल्सन घोन्साल्वीस ने बताया कि घटना सुबह करीब 4:35 बजे हुई. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, फायर ब्रिगेड, और आपदा प्रबंधन दल ने तुरंत युद्धस्तर पर बचाव अभियान शुरू किया. अब तक 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. घोन्साल्वीस ने कहा, "मलबे में कितने लोग फंसे हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है." स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमारत की पुरानी स्थिति और संरचनात्मक कमजोरी इस हादसे का कारण हो सकती है. बचाव अभियान अभी भी जारी है.