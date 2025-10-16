VIDEO: आंध्र प्रदेश दौरे पर PM मोदी, श्रीशैलम के 'भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में की पूजा-अर्चना; सीएम नायडू भी रहे मौजूद

PM Modi Performs Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नंद्याल जिले में स्थित प्रसिद्ध श्रीशैलम के भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे.
PM मोदी ने श्रीशैलम मंदिर में की पूजा-अर्चना
प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा की और भगवान मल्लिकार्जुन एवं देवी भ्रमरम्बा के दर्शन किए। पूजा के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी श्रद्धा के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं.
देखें पूजा पाठ का वीडियो
#WATCH | आंध्र प्रदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंद्याल जिले के श्रीशैलम के 'भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर' में पूजा और दर्शन किए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं।
(सोर्स: ANI/DD) pic.twitter.com/d2AUIlBUnN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2025
यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है.हाल ही में मुख्यमंत्री नायडू ने प्रधानमंत्री को मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित किया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया.
13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी. इसमें बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और जल संसाधन से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं