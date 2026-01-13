VIDEO: दिल्ली के Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय की बर्बर पिटाई; परफ्यूम लगाने पर दी 'मुर्गा' बनने की सजा, मालिक पर FIR

Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय की बर्बर पिटाई (Photo Credits: X)

Delhi Zepto Store Row: राजधानी दिल्ली (Delhi) के कोंडली (Kondli) इलाके में स्थित एक 'जेप्टो' (Zepto) डार्क स्टोर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 18 वर्षीय डिलीवरी राइडर (Delivery Rider), ऋषभ कुमार (Rishabh Kumar) को स्टोर के अंदर परफ्यूम (Perfume) लगाने जैसी मामूली बात पर न केवल बुरी तरह पीटा गया, बल्कि उसे जबरन 'मुर्गा' बनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया गया.

यह पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: शोरूम वालों से परेशान होकर युवक ने लगाई अपनी ई रिक्शा को आग, सड़क पर मचा हंगामा, जोधपुर का वीडियो आया सामने

परफ्यूम लगाने पर मिली 'तालिबानी' सजा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ऋषभ कुमार ओल्ड कोंडली के हरिजन बस्ती का निवासी है. घटना उस वक्त हुई जब ऋषभ स्टोर के अंदर काम कर रहा था और उसने अपने ऊपर थोड़ा परफ्यूम छिड़क लिया. स्टोर के अन्य कर्मचारियों और मालिक को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने ऋषभ के साथ मारपीट शुरू कर दी.

आरोप है कि स्टोर मालिक और स्टाफ ने मिलकर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और सजा के तौर पर उसे 'मुर्गा' बनने के लिए मजबूर किया. इस हमले के कारण ऋषभ को काफी चोटें आई हैं और वह गहरे मानसिक सदमे में है.

परफ्यूम लगाने पर डिलीवरी बॉय को दी 'मुर्गा' बनने की सजा

दिल्ली के Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय रिशा कुमार को मुर्गा बनाकर इसलिए पीटा गया, क्योंकि उसने परफ्यूम लगा लिया था। स्टोर मालिक पर FIR हुई। pic.twitter.com/3cQSIV3Nyv — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 13, 2026

पुलिसिया कार्रवाई और FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. पुलिस ने स्टोर मालिक और संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है. पीड़ित ऋषभ का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान कर रही है. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह का बर्बर व्यवहार कानूनन अपराध है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

सोशल मीडिया पर नाराजगी और बहस

इंटरनेट पर इस घटना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स जेप्टो को टैग करते हुए सवाल पूछ रहे हैं:

डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा पर संकट

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ऐप-आधारित डिलीवरी कर्मचारी (गीग वर्कर्स) लगातार अपनी सुरक्षा और वेतन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. हाल ही में 31 दिसंबर को 'इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स' (IFAT) से जुड़े कर्मचारियों ने खराब कार्य परिस्थितियों के खिलाफ हड़ताल भी की थी. यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि इन कर्मचारियों के पास न केवल वित्तीय सुरक्षा की कमी है, बल्कि कार्यस्थल पर उनके सम्मान की रक्षा के लिए भी कड़े कानूनों की आवश्यकता है.