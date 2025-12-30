'मुंबई की लेट-नाइट 'डबल क्रेविंग': स्नैक्स और कंडोम की जोड़ी बनी शहर की सबसे बड़ी पसंद, Zepto के Year-End Trend से हुआ खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Zepto Year End 2025: साल 2025 (Year 2025)अब इतिहास बनने वाला है और नया साल यानी 2026 (New Year 2026) दस्तक देने वाला है. साल के आखिर में मुंबई (Mumbai) ने एक बार फिर 'कभी न सोने वाले शहर' के अपने नाम को सार्थक किया है. ज़ेप्टो (Zepto) के ताजा ईयर-एंड डेटा (Year End Data) से पता चला है कि मुंबईवासी अपनी जागती रातों को एक बहुत ही खास तरीके से बिता रहे हैं. 'ज़ेप्टो अनपैक्स 2025' (Zepto Unpacks 2025) रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई एक अनोखी उपभोक्ता प्रवृत्ति के केंद्र के रूप में उभरा है, जहां स्नैक्स (Snacks) और कंडोम (Condom) को एक साथ ऑर्डर करने का चलन सबसे अधिक देखा गया है.

जैसे-जैसे 2025 का साल समाप्त हो रहा है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो ने अपना संचयी डेटा जारी किया है, जो लोगों की त्वरित डिलीवरी की जरूरतों के बारे में कुछ दिलचस्प रुझानों पर रोशनी डालता है. हालाँकि, सबसे विचित्र ट्रेंड देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें: Will Zomato, Swiggy, Flipkart, Amazon, Zepto and Blinkit Be Available on December 31? ३१ दिसंबर को गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल,: क्या जोमैटो, स्विगी और एमेजॉन की सेवाएं होंगी ठप

‘डबल क्रेविंग’ का अनोखा ट्रेंड

जहां मुंबई 90 लाख यूनिट अमूल दूध, 17 लाख यूनिट बिसलेरी पानी और 51 लाख यूनिट प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रही, वहीं मनोरंजन और लाइफस्टाइल उत्पादों के विशिष्ट संयोजन ने सबसे अधिक ध्यान खींचा. ज़ेप्टो ने रिकॉर्ड किया कि इस साल मुंबई में स्नैक्स और कंडोम को एक साथ कुल 37,193 बार ऑर्डर किया गया.

डेटा बताता है कि मुंबई के लोगों के लिए सुविधा का मतलब सिर्फ किराने का सामान नहीं है, बल्कि एक ही 10-मिनट की विंडो में कई जरूरतों को पूरा करना है. जैसा कि ज़ेप्टो का डेटा सुझाव देता है, यह ट्रेंड साबित करता है कि ‘सुविधा का मतलब अक्सर एक से अधिक प्रकार की क्रेविंग (इच्छा) के लिए योजना बनाना है.’ मुंबई के लोग, जो अक्सर शहर के कुख्यात ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, उनके लिए स्नैक्स और सेफ्टी (Protection) को मिनटों में अपने दरवाजे पर मंगवाना शहरी जीवन का नया मानक बन गया है.

ज़ेप्टो अनपैक्स 2025

एक हाई-एनर्जी शहर

यह डेटा एक तेज रफ्तार महानगर की तस्वीर भी पेश करता है. तेज-तर्रार जीवनशैली के साथ तालमेल बिठाने के लिए, मुंबईवासियों ने पिछले 12 महीनों में 7,84,637 लीटर एनर्जी ड्रिंक गटक लिए. इसके विपरीत, बेंगलुरु में कॉफी और मेलाटोनिन गमीज (नींद के लिए) के 5,279 संयुक्त ऑर्डर दर्ज किए गए, जो ‘बेंगलुरु के जागते रहने और सोने की कोशिश के बीच के निरंतर संघर्ष’ को दर्शाता है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बेंगलुरु में Zepto डिलीवरी बॉय ने ग्राहक पर किया ताबड़तोड़ हमला, सिर की हड्डी टूटी, वीडियो वायरल

मुंबई में हुआ सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर

मुंबई प्लेटफॉर्म के कुछ सबसे बड़े खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का भी घर रहा. इनमें सबसे प्रमुख यासीन नाम का एक निवासी था, जिसने 1.89 लाख रुपये का एक ही ऑर्डर देकर सबको चौंका दिया.

रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि देश भर के उपयोगकर्ताओं द्वारा ज़ेप्टो ऐप को कुल 346 करोड़ बार खोला गया.

डिलीवरी पार्टनर्स ने सामूहिक रूप से 24.52 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की, जो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 11 वर्षों तक नॉन-स्टॉप सुपरसोनिक उड़ान के बराबर है.

मुंबई की लेट-नाइट 'डबल क्रेविंग

अन्य शहरों के दिलचस्प रुझान

दिल्ली NCR: यहां लोगों ने 'तीखे और उसके इलाज' का संतुलन बनाया, जहां 3,759 ऑर्डर्स में ईनो (Eno) और शेजवान चटनी को एक साथ मंगवाया गया.

हैदराबाद: यहां के लोगों ने ‘डाइट कल से शुरू होगी’ के मंत्र को अपनाया और अक्सर पारंपरिक मिठाइयों के साथ शुगर-फ्री उत्पाद ऑर्डर किए.