VIDEO: बेंगलुरु में Zepto डिलीवरी बॉय ने ग्राहक पर किया ताबड़तोड़ हमला, सिर की हड्डी टूटी, वीडियो वायरल

बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक Zepto डिलीवरी बॉय ने गलत एड्रेस को लेकर एक ग्राहक पर हमला कर दिया. इस झगड़े में ग्राहक को गंभीर चोटें आई हैं, और यह पूरी घटना इलाके के एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

यह घटना 21 मई को बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर में हुई. वीडियो में देखा गया कि Zepto का डिलीवरी बॉय, जिसकी पहचान विष्णुवर्धन के रूप में हुई है, ग्राहक शशांक के साथ मारपीट कर रहा है. शुरुआत में एक महिला डिलीवरी बॉय से बात करती दिखाई देती है और उसके बाद वह पार्सल लेकर अंदर चली जाती है. फिर शशांक बाहर आता है और डिलीवरी बॉय से बहस करने लगता है. बहस इतनी बढ़ जाती है कि डिलीवरी बॉय शशांक पर हमला कर देता है.

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय ने शशांक को बार-बार घूंसे मारे. शशांक के परिवार वाले बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपी नहीं रुकता. झगड़े के दौरान शशांक ने आरोपी की बाइक की नंबर प्लेट का फोटो खींचने की कोशिश की, तभी एक महिला आकर बाइक छीन लेती है.

In #Bengaluru: A businessman was assaulted by a Zepto delivery agent in Judges Colony in Basaveshwaranagar when asked why he rude to the female customer.

The delivery agent had abused the bizman’s sister-in-law over confusion related to address.

Why are people losing cool? pic.twitter.com/oR6YGRR4Vl

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) May 24, 2025