VIDEO: दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली मांस-मछली की दुकानों को बंद करने की मांग, BJP विधायक तरविंदर सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता और LG को लिखा पत्र

Delhi Meat Ban: कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मांग की है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए राजधानी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली मांस-मछली की दुकानों और बूचड़खानों को यात्रा की अवधि तक बंद रखा जाए. इस संबंध में उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र भी लिखा है.

बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह मीडिया से बातचीत में कहा कि "जैसा कि आपने नवरात्रि के दौरान देखा, हमने नौ दिनों तक 70-80% मांस की दुकानें बंद रखने में बड़ी सफलता हासिल की थी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विषय पर विचार के लिए समय मांगा है और उपराज्यपाल भी इस पर विचार कर रहे हैं. मैं जल्द ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से भी इस मुद्दे पर मुलाकात करूंगा. यह भी पढ़े: Kanwar Yatra 2025: कब से शुरु हो रही है कांवड़ यात्रा? जानें क्या है कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक महत्व?

Delhi: BJP MLA Tarvinder Singh Marwah has written to Chief Minister Rekha Gupta, LG V.K. Saxena, and Union Home Minister Amit Shah requesting the closure of meat shops along Kanwar Yatra routes.

He says, “As you saw during Navratri, we achieved great success with 70-80% of shops… pic.twitter.com/wKornUQXP1

