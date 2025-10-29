लोगों के लिए राहत! त्योहारों के कारण बढ़ी सब्जियों की आपूर्ति, नवी मुंबई APMC मार्केट में दाम गिरे

(Photo Credits Pixabay)

सब्जियों के बढ़ते दामों के बीच, मुंबई APMC मार्केट में हाल के दिनों में कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत है. बाजार में बड़ी मात्रा में सब्जियां आ रही हैं, जबकि मांग कम बनी हुई है. व्यापारियों का कहना है कि छठ पर्व के कारण कई उत्तर भारतीय रिटेलर अपने गांवों में चले गए हैं, जिससे बाजार में कारोबार धीमा हो गया है.

आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में गिरावट

वाशी के थोक सब्जी बाजार, जो नवी मुंबई के साथ-साथ मुंबई, ठाणे, पनवेल और आसपास के क्षेत्रों को भी सब्जियां सप्लाई करता है, में बिक्री में गिरावट देखी गई है.

इन सब्जियों के दाम गिरे:

मंगलवार को APMC मार्केट में लगभग 17,449 क्विंटल सब्जियां आईं। आपूर्ति बढ़ने और मांग कम होने के कारण कीमतें तेजी से गिर गई हैं।

भिंडी: 56-60 रुपये प्रति किलोग्राम → 36-40 रुपये

ग्वार: 70-90 रुपये → 50-70 रुपये

टमाटर: 10-14 रुपये प्रति किलोग्राम

फूलगोभी: 8-12 रुपये

बैंगन: 16-22 रुपये

पालक: 10-18 रुपये

धनिया: 8-10 रुपये

मेथी: 16-20 रुपये

व्यापारियों ने क्या कहा:

व्यापारियों का कहना है कि हर दिन लगभग 25 से 30 प्रतिशत सब्जियां बेची नहीं जा रही हैं, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को चिंता हो रही है। खरीदारों की कमी और स्टोरेज की सीमित सुविधा के कारण बड़ी मात्रा में ताजी सब्जियां बाजार में पड़ी हैं.