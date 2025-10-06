Uttarakhand: केदारनाथ धाम में बर्फबारी, कड़कती ठंड के बीच भी दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह | VIDEO

Kedarnath temple receives snowfall | ANI

देहरादून: उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम (Kedarnath Temple) में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. लगातार हो रही बारिश के बीच अब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. सोमवार दोपहर के बाद केदारनाथ धाम की चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कई दिनों से केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश जारी है. अब बर्फबारी ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं. बारिश और बर्फ के बाद भी श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह दिखाई दिया. न्यूज एजेंसी ANI ने केदारनाथ धाम का वीडियो साझा किया है.

हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. हालांकि, सोमवार को अचानक हुई बर्फबारी के चलते यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है. ठंडी हवाएं और बर्फबारी के बीच श्रद्धालु भी अधिक समय तक बाहर रहने से बच रहे हैं. प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेकर ही निकलें.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके चलते प्रशासन ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है.