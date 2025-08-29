उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा, खाली कराए गए घाट, IMD ने जारी किया अलर्ट

Representational Image | X

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन (Landslide) और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं. शुक्रवार सुबह तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं. चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर जैसे जिलों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंच गया है. ऋषिकेश और हरिद्वार में SDRF और स्थानीय पुलिस ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. इसी वजह से सभी गंगा घाट खाली करा दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके.

टूटती सड़कें, दरकते पहाड़ और बर्बाद होती जिंदगियां; उत्तराखंड के सामने बड़ी चुनौती, रिपोर्ट में बढ़ते संकट की चेतावनी.

बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही

बारिश और बादल फटने से कई जिलों में 40 से ज्यादा परिवार मलबे में दब गए. बागेश्वर जिले के पौसरी ग्राम पंचायत में आधा दर्जन मकान ढह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हो गए. चमोली जिले के मोपाटा गांव में एक मकान और पशुशाला भूस्खलन में दब गई, जिसमें एक दंपति की मौत हो गई. टिहरी जिले के बूढ़ा केदार इलाके में मंदिर और पशुशालाएं मलबे में दब गईं. वहीं रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र में आधा दर्जन गांवों में भारी नुकसान की खबर है.

गंगा घाटों पर अलर्ट, सभी लोगों को हटाया गया

#WATCH | Uttarakhand | Due to the continuous rain in the mountains and the cloudburst in Chamoli, the Ganga is flowing above the danger mark. Due to this, the people living along the Ganga Ghats of Rishikesh and Haridwar are being advised by the water police to go to safer… pic.twitter.com/lAnJ0qIKyT — ANI (@ANI) August 29, 2025

ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी

A divine panoramic view of Maa Ganga from Parmarth Niketan, Rishikesh. pic.twitter.com/l1YC67dXQc — Parmarth Niketan (@ParmarthNiketan) August 29, 2025

मुख्यमंत्री ने दिए राहत-बचाव के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि आपदा प्रभावित जिलों में NDRF, SDRF, DDRF और राजस्व पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और आपदा सचिव को तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

नदियां उफान पर, हाईवे बंद

लगातार बारिश के कारण बलगंगा, धर्मगंगा और भिलंगना नदियां उफान पर हैं. अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. चमोली और रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबे से बंद हो गया है. वहीं, केदारनाथ हाईवे भी कई स्थानों पर बाधित है. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले सड़क मार्ग और मौसम की जानकारी अवश्य लें.

IMD ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए बागेश्वर, चमोली, देहरादून और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है.