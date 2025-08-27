US 50% Tariff on India Now in Effect: भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, निर्यातकों में बेचैनी, इन सेक्टर्स पर दिखेगा असर

50% टैरिफ से भारत के कपड़ा, ज्वेलरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख निर्यात उद्योग बुरी तरह प्रभावित होंगे (Photo : X)

US India Trade War: आज सुबह ठीक 9:30 बजे से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाया गया 50% का भारी-भरकम टैरिफ आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है. यह कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो अब भारत-अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों (India-US trade relations) को हमेशा के लिए बदल सकती है. इस फैसले से भारतीय निर्यातकों में बेचैनी का माहौल है और कई सेक्टर्स पर तत्काल असर दिखना शुरू हो गया है.

अब क्या बदल गया है?

अब तक जो टैरिफ एक चेतावनी थी, वह एक व्यापारिक दीवार बन चुकी है. भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे (EDT रात 12:01 बजे) से भारत से अमेरिका के लिए निकलने वाले नए कंसाइनमेंट पर 50% का अतिरिक्त टैक्स लगना शुरू हो गया है. पहले से भेजे जा चुके माल को इससे छूट है, लेकिन अब हर नए ऑर्डर की लागत काफ़ी बढ़ गई है.

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह एक "रेसिप्रोकल" यानी जवाबी टैरिफ है, क्योंकि भारत अमेरिकी सामानों, खासकर हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स पर ज़्यादा टैक्स लगाता है. हालांकि, विशेषज्ञ इसे भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों पर अमेरिका के दबाव की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं.

भारत पर तत्काल असर (Impact on Indian Exports)

भारत, जो अमेरिका को सालाना लगभग 86.5 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, के लिए यह एक बड़ा झटका है. टैरिफ लागू होते ही इन सामानों की कीमत अमेरिकी बाज़ार में बढ़ गई है, जिससे इनकी मांग में भारी गिरावट आने की आशंका है.

टेक्सटाइल और गारमेंट्स: तिरुपुर, नोएडा और सूरत जैसे टेक्सटाइल हब में निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है. एक भारतीय शर्ट जो कल तक अमेरिका में $10 की थी, अब टैरिफ के बाद लगभग $16.40 की हो गई है, जो उसे चीन या वियतनाम के उत्पादों के मुकाबले बहुत महंगा बना देती है.

डायमंड्स और गोल्ड ज्वेलरी: इस सेक्टर पर भी संकट के बादल हैं. इजराइल, चीन या बेल्जियम जैसे प्रतिस्पर्धी देश इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं.

मीट और प्रोसेस्ड फूड: सी-फूड, खासकर झींगा निर्यातकों को भारी नुकसान की आशंका है, क्योंकि अमेरिका भारतीय सी-फूड का एक बड़ा ख़रीदार है.

हालांकि, दवाइयों और आईटी जैसे कुछ सेक्टर फिलहाल कम प्रभावित हैं, लेकिन निर्यात में समग्र गिरावट से नौकरियों में कटौती और जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ना तय है.

भू-राजनीतिक खेल अब और गंभीर

यह सिर्फ़ एक ट्रेड वॉर नहीं, बल्कि एक बड़ा भू-राजनीतिक दांव है. ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति ने भारत-अमेरिका के रिश्तों को एक नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया है. रूस से तेल की खरीद और पाकिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं. इस टैरिफ का सीधा फ़ायदा चीन, वियतनाम, मैक्सिको और पाकिस्तान जैसे देशों को मिलेगा, जो अब अमेरिका को सस्ता सामान बेचकर भारतीय बाज़ार पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे.

भारत का अगला कदम क्या होगा?

भारत सरकार इस स्थिति पर करीब से नज़र बनाए हुए है. अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन सरकार ने यह भी साफ़ कर दिया है कि वह राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी. जवाबी टैरिफ लगाने या इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में ले जाने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही, "मेक इन इंडिया" को और मज़बूती देने और यूरोप जैसे नए बाज़ारों के साथ फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत को तेज़ करने पर ज़ोर दिया जा रहा है.

ट्रंप का यह कदम साफ़ करता है कि वैश्विक व्यापार के नियम बदल रहे हैं और भारत को इस नई हकीकत के लिए तैयार रहना होगा.