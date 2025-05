J&K: उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फिर गोलाबारी शुरू, हथियारों और तोपों से सीमापार से हो रहे हमले

Gunshots and explosions heard in Uri Sector | ANI

उरी: जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा (LoC) पर गोलाबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. गुरुवार को शुरू हुई इस नापाक हरकत में एक आम महिला की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई. ये गोलीबारी ऐसे समय पर हो रही है जब पहले से ही उरी, कुपवाड़ा और बारामुला जैसे सीमाई क्षेत्रों में बेहद तनाव बना हुआ है. स्थानीय लोग अब लगातार खतरे के साए में जी रहे हैं.

पाकिस्तान की घिनौनी साजिश; अपने नागरिकों को बना रहा ढाल, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया बड़ा खुलासा.

पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़े गए मोर्टार शेल गुरुवार को उस समय एक वाहन पर गिरे, जब वह रजरवानी से बारामुला की ओर जा रहा था. वाहन में सवार नर्गिस बेगम (बशीर खान की पत्नी) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी महिला हफीजा (रजीक अहमद खान की पत्नी) घायल हो गईं, जिन्हें बारामुला के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हफीजा की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है.

#WATCH | Uri, J&K: Gunshots and explosions heard as Pakistan resumes arms and artillery fire along the LOC in Uri sector.

Visuals deferred by unspecified time. pic.twitter.com/7AngrvttIp

— ANI (@ANI) May 9, 2025