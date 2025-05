पाकिस्तान की घिनौनी साजिश; अपने नागरिकों को बना रहा ढाल, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: पाकिस्तान का नापाक और घिनौना चेहरा एक बार फिर भारत ने दुनिया के सामने रखा है. वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 7 मई की रात 8:30 बजे, पाकिस्तान ने भारत पर बिना किसी उकसावे के ड्रोन और मिसाइल से हमला किया. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस सैन्य हमले के बावजूद पाकिस्तान ने अपने देश का नागरिक हवाई क्षेत्र (Civil Airspace) बंद नहीं किया.

व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने सिविल एयरलाइनों को उड़ान भरने दी, जबकि उसे पूरी तरह पता था कि भारत की तरफ से कड़ी वायु रक्षा प्रतिक्रिया आएगी. उन्होंने कहा: "पाकिस्तान सिविल एयरलाइनों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानों के लिए भी बेहद असुरक्षित स्थिति बन गई थी."

इस हमले के समय कराची से लाहौर के बीच कई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स उड़ रही थीं, जबकि सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य तनाव चरम पर था.

#WATCH | Delhi: Wing Commander Vyomika Singh says, "...Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7 May at 08:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliner as a shield, knowing fully well that its… pic.twitter.com/U73YyFYj6h

— ANI (@ANI) May 9, 2025