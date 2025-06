UP: वृंदावन में सीवर साफ कर रहे थे दो मजदूर, जहरीली गैस से थम गईं सांसें; ठेकेदार फरार (Watch Video)

Mathura Shocker: यूपी के मथुरा से एक दुखद खबर आई है, जहां सीवर की सफाई के दौरान दो मजदूरों की जहरीली गैस से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, दोनों कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के एक गेस्ट हाउस के सीवर की सफाई कर रहे थे. इस घटना ने एक बार फिर कार्यस्थल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मजदूरों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने फरार ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है.

मथुरा-वृंदावन के म्युनिसिपल कमिश्नर जग प्रवेश ने इस मामले पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जांच और जिम्मेदारी तय करने की बात कही है.

Mathura, Uttar Pradesh: Two sewer workers in Vrindavan died due to inhaling toxic gas while cleaning a guesthouse sewer without safety gear. Officials sent the bodies for post-mortem. The contractor has absconded, and police are preparing to file a case of negligence. Municipal… pic.twitter.com/cYku9FPlxy

— IANS (@ians_india) June 21, 2025