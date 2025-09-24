VIDEO: यूपी के सीतापुर में हेडमास्टर का बेकाबू गुस्सा: BSA को ऑफिस में बेल्ट से पीटा, वीडियो वायरल

(Photo Credits NDTV)

Sitapur Headmaster News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक हेडमास्टर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) पर उनके ही ऑफिस में बेल्ट से हमला कर दिया. आरोपी हेडमास्टर आ नाम बृजेंद्र कुमार वर्मा है. वह सीतापुर जिले के महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नदवा में तैनात हैं. यह घटना मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को हुई, जब वर्मा अपने खिलाफ की गई शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने BSA अखिलेश प्रताप सिंह के कार्यालय पहुंचे थे.

BSA को सफाई पसंद नहीं आने पर पीटा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, BSA को हेडमास्टर की सफाई और उनका व्यवहार पसंद नहीं आया. इसी बात पर हेडमास्टर वर्मा अपना आपा खो बैठे. उन्होंने गुस्से में अपनी बेल्ट निकाली और BSA पर हमला कर दिया. CCTV में कैद वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टाफ के बीच-बचाव के बावजूद वर्मा ने BSA को बेल्ट से कई बार मारा. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि स्टाफ ने किसी तरह बीच में आकर BSA को बचाया, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते थे.

हेडमास्टर ने BSA को बेल्ट से पीटा

मामले में केस दर्ज

घटना के बाद BSA अखिलेश प्रताप सिंह ने संबंधित थाने में तहरीर दी.उन्होंने बताया कि आरोपी न सिर्फ मारपीट पर उतारू हुआ, बल्कि दफ्तर के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा को हिरासत में ले लिया.

इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि, अभी तक विस्तृत कानूनी कार्रवाई की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

BSA का मेडिकल

मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला ने बताया कि आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उधर, BSA अखिलेश प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल में अपना मेडिकल कराया, क्योंकि हमले में उन्हें चोटें आई हैं.

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

यह घटना न केवल शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह एक शिक्षक द्वारा अपने उच्च अधिकारी पर हमला करना एक गंभीर और निंदनीय कृत्य है. ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.