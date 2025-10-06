UP: बरेली में नशे में धुत दो पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल में कार से मारी टक्कर, दोनों सस्पेंड, एक घायल

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रविवार सुबह जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर दो पुलिसकर्मियों की लापरवाही भारी पड़ गई. आरोप है कि दोनों नशे में धुत थे और उनकी कार तेज रफ्तार से आकर सीधे इमरजेंसी गेट से टकरा गई. इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया. घटना के बाद तुरंत दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया. रविवार सुबह करीब 8 बजे बरेली जिला अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि जेल में तैनात दोनों कॉन्स्टेबल अपनी कार से अस्पताल परिसर में दाखिल हुए.
गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि अस्पताल का मुख्य गेट पार करने के बाद भी उन्होंने स्पीड कम नहीं की और सीधा इमरजेंसी वार्ड के गेट से टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाहर रखा स्ट्रेचर भी चकनाचूर हो गया.
घायल हुआ एक अटेंडेंट
अस्पताल के वार्ड बॉय पंकज सैनी ने बताया कि हादसे में एक अटेंडेंट घायल हो गया. उन्होंने कहा- “गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर वहां ज्यादा लोग मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.” मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे नशे में थे.
जेल प्रशासन ने की कार्रवाई
बरेली जिला जेल के अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने पुष्टि की कि दोनों कॉन्स्टेबल उस समय ड्यूटी पर थे और एक अंडरट्रायल कैदी की सुरक्षा के लिए अस्पताल जा रहे थे. उन्होंने कहा, “यह घटना गंभीर लापरवाही का मामला है. दोनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है.”
लापरवाही पर उठे सवाल
इस हादसे ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यदि गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और तेज होती तो इमरजेंसी वार्ड में मौजूद मरीजों और अटेंडेंट्स की जान खतरे में पड़ सकती थी.