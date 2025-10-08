UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 5 घायल

फतेहपुर, 8 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र (Kalyanpur Police Station Area) में बुधवार तड़के बड़ौरी टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा (Road Accident) हुआ. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) महेंद्र पाल सिंह ने दी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) महेंद्र पाल सिंह के मुताबिक, प्रयागराज के खुल्दाबाद क्षेत्र के लकड़मंडी इलाके के नौ युवक कानपुर के मोतीझील में आयोजित पाल समाज के विवाह सम्मेलन में शामिल होने गए थे. देर रात कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे कार से प्रयागराज लौट रहे थे. बुधवार सुबह करीब चार बजे, बड़ौरी टोल प्लाजा के पास उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में जा गिरी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ. यह भी पढ़े : Tamilnadu Heavy Rain: तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

हादसे में ननकी सोनकर (32), शिवम साहू (35), राहुल केसरवानी (33) और साहिल गुप्ता (28) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, राहुल गुप्ता (35), अमित कुमार विश्वकर्मा (30), नीरज पाल (30), सुमित (22) और महेश केसरवानी (32) गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी मृतक और घायल प्रयागराज के खुल्दाबाद क्षेत्र के निवासी हैं. स्थानीय लोगों की सूचना पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला गया. घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में चालक की झपकी को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हादसे के अन्य संभावित कारणों का पता लगाया जा सके. इस दुखद घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है.