UP: गाजियाबाद में बड़ा हादसा! रोलर फैक्ट्री का बॉयलर फटने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल (Watch Video)

Ghaziabad Boiler Blast: यूपी के गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां भोजपुर थाना क्षेत्र के दतेड़ी गांव में रोलर कंपनी की भट्टी फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान बलास्ट, योगेंद्र और अनुज के रूप में हुई है. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, हालांकि अभी तक उनकी सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

चश्मदीदों के मुताबिक, धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई. जैसे ही धमाका हुआ, मिल में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई.

VIDEO | At least three workers were reportedly killed in boiler blast at a paper mill in Ghaziabad. More details awaited.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/deYxppQolh

— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2025