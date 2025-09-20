Bihar: दरभंगा में डायरिया का कहर! 2 की मौत, 75 लोग हॉस्पिटल में हुए एडमिट, प्रशासन कर रहा है नागरिकों के घरों तक जाकर जांच

दरभंगा, बिहार: बिहार (Bihar) के दरभंगा जिले (Darbhanga District) में डायरिया (Diarrhea) का कहर फैल गया है. जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई है तो वही 75 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट हो चुके है.दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के मोहनपुर गांव में डायरिया तेजी से फैलने लगा है.इस बीमारी से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 75 से अधिक ग्रामीण हॉस्पिटल में भर्ती हैं. मृतकों की पहचान दीपलाल यादव और लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है.डायरिया का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखा जा रहा है, बीमार ग्रामीणों को दरभंगा सदर हॉस्पिटलऔर डीएमसीएच (Darbhanga Medical College and Hospital) में भर्ती कराया गया है.

गांव की निवासी रंजना देवी ने बताया कि पहले उनके बच्चे को डायरिया हुआ और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया. ये भी पढ़े:Diarrhea From Eating Momos: आप भी है मोमोज खाने के शौकीन तो हो जाए सावधान! बांदा जिले में 35 लोग हए बीमार, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज

गांव में लगाया गया है कैंप

दरभंगा (Darbhanga) के सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार ने स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा कि गांव में अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया गया है.विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच कर रहे हैं.ग्रामीणों को एंटीबायोटिक, ओआरएस और ग्लूकोज दिया जा रहा है.मेडिकल टीम घर-घर जाकर जांच कर रही है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

गंदे पानी और स्वच्छता की कमी वजह

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने आशंका जताई है कि गंदा पानी और खराब स्वच्छता व्यवस्था डायरिया फैलने की बड़ी वजह हो सकती है. मानसून में दरभंगा के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे इस तरह की बीमारियां बार-बार फैलती हैं.

प्रशासन की अपील

प्रशासन (Administration) ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे केवल उबला हुआ या फिल्टर किया पानी पिएं.घरों और आसपास की जगहों की सफाई पर ध्यान दें.दस्त होने पर तुरंत ओआरएस का उपयोग करें. लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें.