Jabalpur: महाकाली विसर्जन के दौरान हाईटेंशन तार से टकराया ट्रक, 2 की मौत, 35 से ज्यादा लोग घायल, जबलपुर में भयावह हादसा; VIDEO

जबलपुर, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) से एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर महाकाली की प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान ट्रक हाईटेंशन तारों (High Tension Wires) की चपेट में आ गया और जिसके कारण दो लोगों की मौत हो गई. तो वही 35 से ज्यादा लोग घायल हुए है. ये हादसा के टेमर भीटा गांव से सामने आई है. इस घटना के बाद मौके अपर अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे. बताया जा रहा की प्रतिमा को ग्वारीघाट विसर्जन के लिए ले जा रहे थे. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में और कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: छोटे से बच्चे ने मां की बचाई जान, कुछ ही पलों में उसी जगह पर टूटकर गिरा हाईटेंशन तार, बिहार के किशनगंज का वीडियो आया सामने

हाईटेंशन तार की चपेट में आएं लोग

Two lost their lives and over 35 were injured after a truck carrying a Mahakali idol touched a high-tension electric wire in MP's Jabalpur#MadhyaPradesh #MPNews #jabalpur #FreePressMP pic.twitter.com/Nx7WdAx8yN — Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) October 6, 2025

महाकाली विसर्जन के दौरान हादसा

जानकारी के मुताबिक जब विसर्जन जुलुस निकाला जा रहा था, तब हाईटेंशन तार काफी नीचे था, जिसके कारण चिंटू विश्वकर्मा और अखिलेश पटेल ने उसे ऊपर करने की कोशिश की. इस दौरान ये दोनों बिजली के करंट की चपेट में आ गए. इसके बाद पूरे ट्रक में करंट फ़ैल गया और 35 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल (Injured) हो गए.

मौके पर मची चीख पुकार

इस घटना के बाद मौके अपर चीख पुकार मच गई. इस घटना के बाद घायलों को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया. जहांपर उनका इलाज जारी है. इस दौरान हॉस्पिटल में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी पहुंचे. इस हादसे के बाद परिसर में शोक फ़ैल गया है.